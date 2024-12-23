Мобілізація з 18 років: чи знижувати мобілізаційний вік?

В Україні знову спалахнула дискусія про можливе зниження мобілізаційного віку. Тепер ідеться про те, чи призивати до армії 18-річних? Тим часом дехто з українських підлітків намагається до повноліття виїхати за кордон.

Андрію Котику було 18, коли він долучився до лав ЗСУ в 2022 році. Тоді українських чоловіків мобілізували з 27 років, а заборона на виїзд з країни поширювалася на чоловіків 18-60 років. Андрій згадує, як йому спочатку довелося переконувати свою маму: "Дзвоню мамі й кажу, що потрібен паспорт. Вона запитує: 'Навіщо?'. Кажу, що буду підписувати контракт". Мама почала плакати, пригадує Андрій у розмові з Reuters, і переконувати сина не мобілізуватися, а залишитись на строковій службі. На той час він проходив строкову службу в Кривому Розі. Та Андрій все ж таки наполіг на своєму: "Я зважив усе і сказав, що піду захищати батьківщину".

Свої перші бої хлопець пройшов, звільняючи окуповану Херсонщину, далі воював на Донеччині, в Серебрянському лісі, а тепер обороняє Харківщину. Зараз Андрію - 21, а його екіпаж - наймолодший у бригаді. "Моєму навіднику 21 рік, мені 24, а командиру - 27", - розповідає Микита, який служить разом з Андрієм у 13-тій бригаді НГУ "Хартія". Утім, Андрій не засуджує тих, хто обрав інший шлях. "Кожен зробив свій вибір", - продовжує молодий чоловік. "Але вже незабаром буде три роки служби. Усі хлопці дуже втомилися. Усіх треба міняти", - каже він.

За даними Європейського статистичного відомства (Eurostat), понад 190 тисяч хлопців віком 14 - 17 років стали біженцями у країнах Європи від початку повномасштабного вторгнення. На тлі дискусій про зниження мобілізаційного віку в Україні до 18 років ця цифра може зрости, адже серед українських підлітків є чимало й тих, хто розмірковує: залишитися в Україні чи виїхати за кордон, щоб уникнути мобілізації?

Киянин Роман Білецький вирішив відправитись на навчання за кордон: за місяць до того, як йому виповнилося 18 років, сів на потяг і поїхав вивчати бізнес-менеджмент в університеті у Словаччині. "Це рішення було дуже складним… Усе було вирішено за 3 дні", - розповідає Роман у розмові з Reuters. Хлопцю прийшла новина про те, що можна поїхати на навчання у Словаччину. Він підготував усі документи і сів на потяг. Але сподівається, що коли ситуація в країні покращиться, зможе повернутися.

Зниження мобілізаційного віку: чи воюватимуть 18-річні? To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Дискусія щодо зниження мобілізаційного віку в Україні

На зниженні мобілізаційного віку до 18 років нібито наполягає найважливіший союзник України - США. Але влада у Києві запевняє, що мобілізувати 18-річних наразі не планують і жодних законодавчих ініціатив щодо зниження мобілізаційного віку не розглядають.

Президент Зеленський недвозначно прокоментував це у соцмережі Х: "Ми повинні зосередитися на забезпеченні наявних бригад технікою та на підготовці особового складу для використання цієї техніки. Ми не повинні компенсувати брак обладнання й підготовки молодістю солдатів. Пріоритетом має бути постачання ракет і зниження військового потенціалу Росії, а не зниження призовного віку в Україні".

Законодавчо знизити мобілізаційний вік в Україні до 18 можливо, пояснює DW військовий адвокат Роман Лихачов, бо з повноліттям людина стає цивільно дієздатною з усіма пов'язаними з цим правами й обов'язками. Але основне питання, на думку юриста, полягає в тому, чи буде користь від такого кроку.

"Тут основне питання щодо мобілізаційного ресурсу взагалі наявного. Бо третій рік повномасштабної війни, і ніхто точних цифр не знає, скільки у нас мобілізаційного ресурсу", - каже юрист. І додає, що в Україні молодь віком до 18-ти років масово виїжджає закордон. Тому зі зниженням мобілізаційного віку країна може втратити багато молодих людей.

Військовий адвокат Роман Лихачов: Ніхто не знає точних цифр щодо мобілізаційного ресурсу Фото: DW

Що думають студенти про мобілізацію з 18 років?

"Я залишаюся в Україні", - каже в розмові з DW 17-річний Назар. Хлопець навчається в університеті і планує продовжувати вчитися в Україні. За його словами, якщо війна триватиме, коли він закінчить університет, то "буде відштовхуватися від ситуації", бо розуміє, що на фронті тяжка ситуація, але поповнення мобілізаційного ресурсу необхідне.

"Я до цього якось нейтрально ставлюся", - відповідає на запитання DW про мобілізацію Андрій, якому вже виповнилося 18 років. "Якщо буде потрібно, то значить потрібно", - каже хлопець.

Але чимало дорослих українців, яких DW опитала на вулицях столиці, переймаються, що мобілізація молоді у довгостроковій перспективі матиме вкрай негативні наслідки для демографічної ситуації в країні.

"Зрозуміло, що війна і в нас люди гинуть. Але це йде винищення реального цвіту нації, майбутнього. Молодь має трохи пожити цивільним життям, поки прийде до війни", - вважає Михайло.

"Це ще діти. Це нація росте. А її більше в нас не буде, якщо відправимо туди", - пояснює пенсіонерка Тетяна і показує на свого 16-річного внука. - Ну, як я такого відправлю?"

Михайло проти зниження мобілізаційного віку до 18 років Фото: DW

Думки військових про мобілізацію з 18 років

Думки військових щодо зниження мобілізаційного віку в Україні розділилися.

Військовий 47-мої ОМБр із позивним "Апельсин" вважає, що мобілізаційний вік в Україні треба знижувати. "Але, думаю, десь не до 18, а може до 20", - каже молодий чоловік, який сам у 22 роки підписав контракт. На його думку, армія потребує молодих людей, бо вони "набагато витриваліші, сильніші, здібніші до навчання". Утім, вважає, що головне у службі - це мотивація, незалежно від віку мобілізованих.

"Як командир я би не хотів командувати дітьми, в ментальному плані дітьми", - каже керівник служби роботизованих систем батальйону "Вовки да Вінчі" Олександр Ябчанка. Але додає, що у його підрозділі є бійці, яким ще немає 20-ти, і вони себе добре показують на службі. Та військовий не впевнений, що усі можуть стати такими ж ефективними бійцями.

Разом з тим Ябчанка переконаний, що рано чи пізно мобілізаційний вік доведеться знижувати, бо ворог не зупиниться у намаганнях захопити Україну. "Я боюся, що в Україні нам доведеться робити і це, бо війна не припиниться скоро. Росія буде намагатися нас знищити, аж допоки не втратить такої можливості", - каже військовий. Але найголовніше нині, за його словами, "аби ті люди призовного віку, які зараз не у війську, у війську опинилися". Тому, на думку Ябчанки, треба навести порядок у законодавстві й посилити інструменти примусу в законі про мобілізацію.

Таку думку поділяє і військовий адвокат Роман Лихачов: "У нас на даний час не вдається працювати з тим мобілізаційним ресурсом, що є. У нас незрозуміло, де знаходиться декілька мільйонів чоловіків. Тобто частина має право на відстрочку, частина служить, і основне питання: а де інші?"

Юрист каже, що необхідність поповнення мобілізаційного ресурсу справді є. Але просто зниженням віку неможливо буде це зробити. Це треба робити системою ротації, системою контрактної армії, збільшення і підвищення грошового забезпечення та мотивації.

На думку військових, з якими спілкувалася DW, державі слід тим часом подбати про відповідну освітню роботу з молоддю. "Ми не хочемо залишити війну нашим дітям. Але, на жаль, нас не запитують. Тому що ми або залишимо війну нашим дітям, або ми не залишимо країну нашим дітям", - каже Олександр Ябчанка. Тому молодь потрібно підготувати до цього і дати їм необхідні навички, ефективно підготувати до бойових дій.