Мобілізація в 25 і дані в руках міноборони: що це дасть

В Україні набув чинності закон про зменшення мобілізаційного віку з 27 років до 25 років. Крім того, міноборони отримає доступ до даних про громадян із різних держреєстрів. DW з'ясовувала, що це дасть країні.

Майже через рік після ухвалення у травні 2023 року закону про зменшення граничного віку перебування призовників на військовому обліку в Україні з 27 до 25 років його підписав президент Володимир Зеленський. Закон, який набрав чинності в четвер, 4 квітня, передбачає, що всіх чоловіків віком з 25 років, визнаних придатними до служби, тепер також можуть мобілізувати.

Водночас Зеленський підписав закон, який дозволяє міністерству оборони отримати дані про громадян віком від 17 до 60 років із різних державних реєстрів: податкової служби, МОЗ, мін'юсту, МВС, ЦВК, державної міграційної служби та інших відомств. Вся відповідна інформація має бути систематизована і міститися в електронному кабінеті військовозобов'язаного. Також закон покликаний спростити отримання статусу учасника бойових дій. Зокрема, має з'явитися можливість оформити його на підставі довідки в електронному вигляді про безпосередню участь особи у захисті держави.

Іще одним нововведенням стало скасування статусу "обмежено придатний" до військової служби. Підписаний президентом закон відповідний закон зобов'язує чоловіків, які були визнані обмежено придатними до військової служби, пройти повторний медичний огляд протягом дев'яти місяців. Лікарська комісія має визначити, до якої саме категорії віднести людину - "придатний" або "непридатний" до військової служби. Цей закон набирає чинності 4 травня 2024 року.

Україні мобілізація потрібна, аби утримати оборону

Екскомандувач Десантно-штурмових військ України, полковник запасу ЗСУ та військовий експерт Іван Якубець вважає ухвалення законів свідченням того, що "українська влада нарешті усвідомила: якщо йдеться про подальше існування країни, то тут вже не до популізму". "Українські можновладці ж бачать, що Росія готує додаткову мобілізацію 300 тисяч своїх військовослужбовців і може відкрити новий фронт. Але ким його прикривати з нашого боку?" - каже він у розмові з DW. За його словами, Збройні сили України зараз потребують якнайшвидшої доукомплектації, адже мобілізовані новобранці не готуються до служби за кілька тижнів. Експерт вказує на те, що підготовка тих, кого завдяки новим законам буде мобілізовано, може тривати від трьох до шести місяців, а підсилення бойові підрозділи потребують вже зараз. "Воюють люди. Без людини, яка здатна тримати оборону, снаряди, пулі, ракети, дрони, всі сучасні технології - це просто залізяччя. Нам конче потрібен мобілізаційний ресурс", - каже Якубець.

Натомість влада поки що не каже, яка саме кількість новобранців буде мобілізована в українську армію цього року. "Щодо окремої кількості людей, які будуть мобілізовані, не можу сказати... Пів мільйона нам не потрібно", - сказав Зеленський на пресконференції із президентом Фінляндії у Києві у середу, 3 квітня. Цифру 500 тисяч осіб минулого року озвучував колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Збройні сили України мають омолодитися

Експерти сходяться на тому, що зниження граничного віку мобілізованих з 27 до 25 років допоможе Збройним силам України дещо омолодитися, що позитивно вплине на обороноздатність країни. "Всі ці законодавчі ініціативи мають призвести до поступового, більш якісного укомплектування ЗСУ. Молодь природніше більш витривала, активніша. Це те, чого потребують бойові підрозділи, де зараз середній вік 40-45 років. Армії потрібна молодь", - зауважує голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан. На його думку, через це мобілізація, зокрема молоді, буде продовжуватися, а граничний мобілізаційний вік буде ще знижуватися. "Бо це логіка війни і те, чого від України вимагали міжнародні партнери", - констатує Кузан.

Експерти вважають, що новий закон дозволить ЗСУ омолодитися Фото: Oleksandr Ratushniak/REUTERS

Екскомандувач Десантно-штурмових військ України Якубець так само прогнозує, що подальші агресивні дії Росії потребуватимуть від України ще більше непопулярних кроків і подальшого зниження граничного віку мобілізованих, можливо аж до 21 року. "Найкращими воїнами вважається молодь з 21 до 35 років. Це перша категорія військовослужбовців, найбільш боєздатна, яка може працювати на всіх напрямках і у всіх родах військ ЗСУ", - каже військовий експерт.

Тим часом на розгляді парламенту перебувають зміни до закону про мобілізацію, які викликали велику дискусію всередині суспільства та влади. Через численні правки поки що важко сказати, яким зрештою виглядатиме компромісний документ і які нововведення чекають на українських чоловіків. Як сказав голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук в ефірі національного телемарафону, загальний законопроєкт про мобілізацію вже пройшов обговорення в парламентському комітеті і буде внесений на розгляд парламенту на найближчому засіданні.