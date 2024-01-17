Мобілізація: спікер Ради розповів, що правитиме уряд

Серед зауважень депутатів - залучення до війська інвалідів третьої групи та електронний облік військовозобов'язаних. Уповноважений Ради з прав людини назвав три антиконституційні положення законопроєкту.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук розповів, які зауваження до законопроєкту про посилення мобілізації передали уряду.

"Кабінет міністрів відкликав відповідну законодавчу ініціативу. Парламент передав свої зауваження. Основні, які можу назвати, - це питання обмеження конституційних прав громадян, залученості до війська інвалідів третьої групи, доцільності і прийнятності електронного вирішення питань, пов'язаних з обліком військовозобов'язаних, а також низки соціальних гарантій для військовослужбовців", - розказав Стефанчук в інтерв'ю державному інформаційному агентству "Укрінформ" , опублікованому в середу, 17 січня.

При цьому він наголосив, що над регулюванням "таких важливих і чутливих процесів, як мобілізація, необхідно працювати разом". "Ми почули військових, військові почули нас, далі працюємо над формуванням правильного мобілізаційного правового механізму”, - зазначив спікер парламенту.

За його словами, терміни внесення урядом у Раду оновленого законопроєкту поки невідомі. "Для нас важливий не строк, для нас важлива якість правового матеріалу, який надходить до Верховної Ради. Як тільки він буде готовий, ми знову розпочнемо предметний розгляд", - сказав Стефанчук.

Він запевнив, що парламент вивчатиме доопрацьований Кабміном законопроєкт на відповідність конституційним принципам, правам і свободам людини та громадянина, а також на адаптацію до умов воєнного стану.

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Омбудсмен: Три пункти суперечать Конституції

Тим часом уповноважений Ради з прав людини Дмитро Лубінець наголосив, що деякі положення законопроєкту про мобілізацію порушують Конституцію, міжнародні зобов'язання України та права людей.

"На мій погляд, прямі порушення Конституції стосуються того, що в запропонованій редакції законопроєкту додаються додаткові повноваження територіальних центрів комплектування. Я напряму показав, що ТЦК - це є військові підрозділи. Згідно з нашою Конституцією, військові підрозділи не можуть брати участі в обмеженні прав громадян України, навіть якщо юридично у нас введений воєнний статус", - сказав він в інтерв’ю виданню NV , опублікованому в середу.

Крім того, на думку омбудсмена, неприпустиме положення, яке дозволяє керівникам військкоматів впливати на те, чи буде громадянин України розпоряджатись своїм майном в повному об'ємі, чи ні.

Ще одне положення законопроєкту щодо залучення до війська осіб з інвалідністю третьої групи порушує міжнародні зобов'язання, зазначив Лубінець. "У нас є конвенція ООН, яка ратифікована, в нас є окреме законодавство, яке ратифіковане", - нагадав він.

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