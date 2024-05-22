Мобілізація по-новому: результати перших днів

18 травня набув чинності закон про зміни до мобілізації, який зобов'язує чоловіків оновити військово-облікові дані протягом 60 днів. Для цього міноборони запустило онлайн-додаток. DW про перші підсумки дії нових правил.

З 18 травня усі чоловіки віком від 18 до 60 років мають 60 днів для того, аби оновити свої облікові дані як призовники, військовозобов'язані або резервісти. Зробити це можна, згідно з новим законом про мобілізацію, відвідавши територіальні центри комплектації та соціальної підтримки, центри надання адміністративних послуг або ж в електронному кабінеті додатку Резерв+, покликаному розвантажити територіальні центри комплектування (ТЦК). Застосунок запустили в день набуття чинності закону 18 травня. Утім, українці вже скаржаться на прогалини в його роботі.

Зокрема, Данилу Філоненку знадобилося пів дня, аби просто авторизуватися в застосунку за допомогою банкінгу. Застосунок його ніяк не пускав. Подібна ситуація потім була й з оновленням даних, яке зайняло ще близько шести годин, каже він у розмові з DW. "Там були внесені дані лише за ВЛК (висновок військово-лікарської комісії. - Ред.), яке я проходив після школи, у 2006 році. Після цього я кілька разів проходив ВЛК, востаннє - в 2022 році. І цих даних там, на жаль, немає, чим я був дуже неприємно здивований", - розповідає Філоненко.

Крім того, за його словами, у додаток також не підтягнулися дані щодо наявної у Філоненка підстави для відстрочки від військової служби як викладача вишу. Він викладає в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Тож, аби дотриматися норм закону та уникнути штрафів за порушення правил обліку, які тепер складають для фізичних осіб від 17 тисяч до 25,5 тисячі гривень, Філоненку доведеться йти в ТЦК.

У міністерстві оборони України визнали можливі помилки та неточності у відомостях в електронному кабінеті. За словами заступниці глави відомства з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерини Черногоренко, це є наслідком людського фактору. Адже дані у застосунок підтягуються з реєстру "Оберіг", інформація в який переноситься вручну працівниками ТЦК, пояснює чиновниця. У таких випадках вона радить фізично з'явитися в ТЦК для виправлення помилок.

Крім того, Черногоренко підтвердила можливі проблеми із завантаженням додатку за межами України, оскільки, як вона пояснила, "маркетам треба декілька днів на обробку будь-яких змін".

За чотири дні у "Резерв+" понад мільйон реєстрацій

Проте, попри недоліки, можливість оновлення даних онлайн, схоже, користується попитом серед українців. Як відзвітували в міністерстві оборони, станом на вечір четвертого дня роботи застосунку, облікові дані через "Резерв+" оновили 700 тисяч користувачів, що "в десятки разів більше, ніж в ЦНАП та ТЦК разом взятих". Загалом авторизувалися в застосунку понад мільйон українців, додали у відомстві.

Проте наразі навіть після оновлення даних у "Резерв+" чоловіки вимушені носити з собою паперові військово-облікові документи, які можуть запросити поліцейські та працівники ТЦК. Електронний варіант, згідно з постановою уряду, вважається дійсним лише за наявності QR-коду, якого в додатку наразі немає. Розробники обіцяють додати його з 18 червня.

Запис онлайн на прийом у ТЦК замість черги

Тим часом, як нарікають українці, оновити дані в ТЦК є завданням не з легких через величезні черги. У цьому також переконалася DW, відвідавши одну зі столичних філій. Зранку 20 травня на прийом там очікували більше ста людей, черга просувалася повільно. Більшість з тих, з ким говорила DW, прийшли підтвердити своє бронювання чи відстрочку або ж вклеїти штрихкод до військового квитка, що означатиме поновлення даних.

На скарги щодо черг у ТЦК вже відреагували в міністерстві оборони. Ввечері 21 травня там оголосили про запровадження у тестовому режимі електронного запису у ТЦК для оновлення даних. "Відтепер не треба стояти в черзі для виконання свого законного обов'язку, достатньо записатися онлайн та прийти на визначений час", - заявила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Мобілізація по-новому: черги під ТЦК і збої в "Резерв+" To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Повістки через роботодавців та поштою

У разі порушення процедури обліку протягом 60 днів, відведених законом, з 18 липня ТЦК матимуть змогу надсилати повістки поштою. При чому документ вважатиметься врученим навіть за відсутності отримувача за адресою або ж у разі відмови, йдеться у постанові уряду від 16 травня 2024 року.

Крім того, тією ж постановою кабінет міністрів уповноважив роботодавців вручати повістки працівникам, а також "забезпечувати їх прибуття" до ТЦК.

У документі також прописана процедура відмови від отримання повістки, в межах якої поліцейський матиме право провести адміністративне затримання та доправити військовозобов'язаного в ТЦК. Також, за цією постановою, поліціянти зможуть затримувати та доставляти в ТЦК чоловіків без військово-облікових документів та тих, хто перебуває у розшуку.

У таких випадках, як каже в розмові з DW Владислав Грезєв, керівник і засновник рекрутингової агенції Lobby X, яка співпрацює з міністерством оборони України, чоловіки вже не матимуть змогу обрати місце для несення служби. Тому він радить не зволікати та підшукати підрозділ за рекрутингом. Як наголосив Грезєв, на тлі ухвалення закону про мобілізацію у Lobby X вже відчувають зростання попиту на вакансії у Силах оборони - за останній місяць на понад 40 відсотків.