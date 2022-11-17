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Міжнародний паралімпійський комітет
Фото: Martin Schroeder/picture alliance
СпортРосійська Федерація

Міжнародний паралімпійський комітет призупинив членство РФ

Жан Рофе | Максим Сидоржевський
2 год. тому

Росія та Білорусь не можуть "виконувати зобов'язання відповідно до статуту Міжнародного паралімпійського комітету", вирішила більшість делегатів позачергової генасамблеї комітету.

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Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) призупинив членство Паралімпійського комітету Росії (ПКР) в організації. На позачерговій генеральній асамблеї, яка відбулася в Берліні 16 листопада, це рішення підтримали 64 делегати, "проти" проголосували 39, 16 осіб утрималися.

Організація пояснила своє рішення тим, що Росія не може "виконувати зобов'язання відповідно до статуту МПК".

"У зв'язку з призупиненням діяльності ПКР втрачає всі права членства в МПК, за винятком права на апеляцію. Якщо апеляцію не буде задоволено, тільки генеральна асамблея може скасувати призупинення. Наступна генеральна асамблея, ймовірно, відбудеться в четвертому кварталі 2023 року", - йдеться в заяві комітету в Twitter.

Із тим самим формулюванням МПК у той же день призупинив членство в організації й Паралімпійського комітету Білорусі. Рішення підтримали 54 делегати, 45 виступили проти, 18 утрималися.

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РФ обурена "дискримінацією"

Паралімпійський комітет Росії засудив рішення про припинення його членства, заявивши, що воно є "незаконне, необґрунтоване, позбавлене будь-яких правових підстав і грубо порушує всю нормативну базу МПК". Він має намір звернутися з відкритим листом до Організації Об'єднаних Націй, Міжнародного олімпійського комітету та міжнародних неурядових правозахисних організацій з проханням закликати МПК до недопущення "дискримінації" російських спортсменів з інвалідністю за національною ознакою та "утисків" їхнього права на участь у міжнародних спортивних змаганнях і Паралімпійських іграх.

Незабаром після військового вторгнення Росії в Україну, 3 березня, Міжнародний паралімпійський комітет відсторонив збірні Росії та Білорусі від участі в зимових Паралімпійських іграх 2022 року в Пекіні. МПК пояснив тоді, що спортсмени з багатьох країн відмовлялися змагатися з росіянами та білорусами, через що проведення Олімпіади опинилося під загрозою.

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