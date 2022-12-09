МОК залишив у силі санкції проти РФ та Білорусі

Росія і Білорусь й надалі не зможуть приймати міжнародні змагання, а їхні спортсмени - виступати під своїми прапорами. Однак МОК шукає, як залучати атлетів з цих країн до міжнародних змагань під нейтральним прапором.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) на тлі продовження повномасштабної агресії Росії проти України, у п'ятницю, 9 грудня, ухвалив рішення залишити в силі санкції проти РФ і Білорусі, йдеться в декларації за підсумками саміту МОК.

Ці санкції включають заборону на проведення в РФ і Білорусі міжнародних спортивних заходів, а також заборону на демонстрацію прапора, гімну чи будь-яких інших засобів ідентифікації цих країн на будь-яких спортивних заходах чи зустрічах.

Водночас, на зустрічі розгорнулася гостра дискусія щодо можливості участі спортсменів з Росії та Білорусі в міжнародних змаганнях з урахуванням зазначених заборон, тобто під нейтральним прапором. Наразі їх не запрошують на змагання не через зазначені санкції, а через "захисні заходи", які запроваджено, бо "деякі уряди вирішували і досі вирішують, які спортсмени можуть брати участь у міжнародних змаганнях, а які - ні".

Саміт "рішуче відкинув" ці заходи урядів як неприйнятне втручання в автономію спортивних організацій та їхню політичну нейтральність. "На саміті наголошено, що участь у спортивних змаганнях має базуватися винятково на спортивних заслугах спортсмена та повазі до правил спорту. Іншою причиною захисних заходів стало те, що в деяких країнах безпека спортсменів з Росії та Білорусі більше не може бути гарантована", - йдеться в декларації.

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Росіян спрямують в Азію

Виконуючий обов'язки президента Олімпійської ради Азії (Olympic Council of Asia, OCA) запропонував сприяти участі спортсменів з цих країн в підпорядкованих йому змаганнях в Азії з дотриманням санкцій. Таким чином вони потенційно зможуть вибороти ліцензії для участі в Олімпійських іграх, включаючи ігри в Парижі в 2024 році, зауважує AP.

За підсумками обговорень саміт вирішив, що "МОК очолить подальше вивчення ініціативи OCA щодо участі спортсменів, які повністю дотримуються Олімпійської хартії та санкцій". "Виконавчий комітет МОК має повністю врахувати сьогоднішнє обговорення та наступні комплексні консультації під час перегляду захисних заходів щодо участі спортсменів у змаганнях", - йдеться в декларації.

Крім того, учасники саміту висловили солідарність з Україною та надію на те, що українські збірні покажуть хороші результати на майбутній Олімпіаді у Парижі у 2024 році та зимових Олімпійських іграх у Мілані у 2026 році.

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У Росії не згодні з МОК

Голова комітету Державної думи РФ зі спорту Дмитро Свіщев заявив, що рішення МОК залишити в силі санкції є необґрунтованим. "Санкції щодо російського спорту неправомірні. Ми резолюції МОК не приймаємо і відстоюватимемо інтереси наших російських спортсменів у всіх інстанціях", - сказав політик "Інтерфаксу". За його словами, вчинки та рішення МОК щодо Росії, Білорусі "дискредитують основні принципи, заради яких і створено Міжнародний олімпійський комітет".