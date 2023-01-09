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Повінь у Пакистані (фото з архіву)
Повінь у Пакистані (фото з архіву)Фото: Yasir Rajput/REUTERS
ПолітикаЄвропа

9 мільярдів доларів на відновлення Пакистану обіцяють донори

Євгенія Наконечна
23 хв. тому

На конференції ООН низка країн пообіцяли підтримку Пакистану у відновленні країни після руйнівних повеней. Проте донори вимагають від Ісламабада проведення економічних реформ.

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На конференції ООН в Женеві у понеділок, 9 січня учасники взяли на себе зобов'язання на загальну суму понад дев'ять мільярдів доларів на відбудову Пакистану після руйнівних повеней, повідомляє уряд країни, передає dpa. Лише Ісламський банк розвитку (ІБР) зобов'язався надати 4,2 мільярда доларів.

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Ісламабад заявив, що протягом п'яти-семи років Пакистан потребуватиме близько 16 мільярдів доларів (15 мільярдів євро), половину з яких країна хоче залучити самостійно.

Німеччина пообіцяла близько 84 мільйонів євро на будівництво басейнів для утримання дощової води та дренажних систем. Протягом року ця цифра може збільшитись, заявив у коментарі dpa статссекретар Федерального міністерства охорони довкілля та ядерної безпеки Йохен Фласбарт (Jochen Flasbarth).

Як і багато представників країн-донорів, Фласбарт закликав до проведення реформ у Пакистані з метою розвитку економіки. Це, зокрема, програма Міжнародного валютного фонду (МВФ), яка передбачає, серед іншого, скорочення субсидій та збільшення податкових надходжень.

Прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф попросив поблажливого ставлення до затримок у реалізації реформ, оскільки гуманітарна допомога є найвищим пріоритетом. На занепокоєння, що кошти можуть бути втрачені через корупцію, він пообіцяв: "Кожна копійка буде проконтрольована".

Нагадаємо, близько третини території Пакистану опинилися під водою минулого літа після безпрецедентно сильних мусонних дощів. 1700 людей загинули, вісім мільйонів людей залишилися без даху над головою, а тисячі кілометрів  доріг і залізниці були зруйновані.

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