Федерація дзюдо допускатиме росіян та білорусів до турнірів

Міжнародна федерація дзюдо (IJF) допускатиме спортсменів з Росії та Білорусі до міжнародних турнірів як індивідуальних атлетів в нейтральному статусі. Усі особи, заявлені для участі у змаганнях, перевірятимуться щодо можливої підтримки військової пропаганди, повідомила організація у суботу, 29 квітня, на своєму сайті.

Виконавчий комітет IJF залучить незалежну авторитетну компанію для вивчення біографічних даних усіх спортсменів та осіб, які їх супроводжуватимуть, включаючи зміст їхніх облікових записів у соцмережах. Тільки ті спортсмени та допоміжний персонал, які пройдуть ці перевірки, можуть бути допущені до турнірів, наголошується у заяві. "Таке рішення надасть можливість чесної участі та рівних шансів для всіх дзюдоїстів, які хочуть здійснити свою олімпійську мрію", - заявила організація.

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"Спорт - головний міст для діалогу та примирення"

У заяві також зазначається, що "спорт є головним мостом для діалогу та примирення". "Ми твердо виступаємо проти всіх форм агресії, дискримінації, війни та загибелі людей. Ми твердо віримо, що кожен має право займатися спортом, незалежно від етнічної приналежності, релігії чи статі", - наголосила федерація.

Нагадаємо, кілька тижнів тому Міжнародний олімпійський комітет (МОК) відновив дискусії щодо можливості повернення атлетів із РФ та Білорусі на міжнародні змагання. Він виступив з рекомендаціями, які можуть дозволити росіянам і білорусам, котрі виступають проти війни, після року заборон знову брати участь у турнірах. Рекомендації МОК зазнали широкої критики у низці країн. У Києві заявили, що спортсмени України бойкотуватимуть змагання за участю російських чи білоруських атлетів. Німецькі атлети також виступили проти допуску росіян та білорусів, оскільки і самі спортсмени, і спорт у цих країнах "стали інструментами для військової пропаганди Путіна".

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