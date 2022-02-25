Міжнародний кримінальний суд у Гаазі слідкує за війною в Україні

О 5-ій ранку 24 лютого російський президент Володимир Путін оголосив про початок війни проти України.

Хроніку четверга, 24 лютого, з 5 до 13 години читайте тут.

Хроніку четверга, 24 лютого, з 13 до 21 години читайте тут.

Хроніку 24 лютого з 21:00 до 25 лютого 08:00 читайте тут.

Нижче DW стежить за подіями 25 лютого з 08 години (час київський)

++13:00++

Жителів Оболонського району Києва просять не виходити на вулицю через наближення активних військових дій, повідомили в Київській міській державній адміністрації (КМДА). "Виходити на вулицю зараз дуже небезпечно через наближення ворога. Єдиним винятком може бути необхідність переміщення в укриття при включенні сигналу "Повітряна тривога", - зазначається в повідомленні.

++12.30++

Колишня канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) засудила напад Росії на Україну, назвавши його "кричущим порушенням міжнародного права", якому немає виправдання. "Ця агресивна війна з боку Росії знаменує глибокий переломний момент в історії Європи після закінчення "холодної війни", - заявила вона в інтерв'ю агентству dpa. Меркель стежить за розвитком подій в Україні "з величезною стурбованістю та співчуттям", - сказала ексканцлерка. "Мої думки та солідарність у ці жахливі години та дні з українським народом та урядом на чолі з президентом Зеленським", - наголосила Меркель.

++12.25++

Суд у Гаазі слідкує за війною Росії проти України

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі слідкує за розвитком подій в Україні та може розпочати розслідування актів геноциду, злочинів проти людяності та воєнних злочинів, "вчинених на території України з 20 лютого 2014 року", - зазначається в заяві прокурора суду Каріма Хана.

++12:15++

Повітряна тривога оголошена у Рівному, повідомив голова Рівненської облдержадміністрації Віталій Коваль.

++12:10++

Європейський союз футбольних асоціацій (УЄФА) забрав у російського Санкт-Петербурга право проведення фіналу Ліги чемпіонів - найпрестижнішого клубного змагання з футболу. Матч відбудеться 28 травня у Парижі.

++11:20++

Росія має припинити воєнну операцію в Україні та відвести війська, конфлікт усе ще можна відвернути, заявив Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш. "Це неприйнятно, але не незворотно. Мій заклик, як і вчора, до президента Путіна: зупиніть воєнну операцію, поверніть війська назад до Росії", - заявив він. Генсек ООН додав, що "такі односторонні дії безпосередньо суперечать Статуту ООН".

Він зазначив, що ООН "збільшує масштаб гуманітарних операцій в Україні та поблизу неї". На найнагальніші гуманітарні операції ООН виділила $30 млн.

++10:55++

Молдова тимчасово призупиняє залізничне сполучення з Україною. Зокрема, відсьогодні скасовано курсування поїзда Одеса - Кишинів - Одеса, повідомляє Укрзалізниця. Також у зв'язку з небезпекою скасовують низку приміських поїздів по всій країні.

++10:27++

Упродовж перших трьох годин після завершення комендантського часу в Києві тричі звучали сирени та оголошувалась повітряна тривога, повідомляє кореспондент DW. Люди відгукувалися на заклики влади ховатися у бомбосховищах. Для цього використовуються підвальні приміщення в будинках, підземні паркінги та станції метро. Кияни беруть із собою запаси води, їжі та необхідних речей. Дозволено приводити та приносити зі собою домашніх тварин за умови, що вони у клітках чи намордниках. Під час перебування у сховищах люди обговорюють новини.

Іноді спалахують суперечки щодо достовірності повідомлень у соцмережах. Влада закликає довіряти лише офіційній інформації через величезну кількість інформаційних провокацій, що поширюються. Надходять попередження про масові фішингові атаки на електронні адреси українців з метою збирання ворогом інформації.

Жителі Києва ночували ніч на 25 лютого у метро

Паніки серед киян і далі немає, але люди стурбовані та стривожені визнанням владою того, що цей день буде також важким для армії і спротиву ворогові.

++10:20++

За словами міністра фінансів Франції Бруно ле Мера, можливість відключення Росії від глобальної системи міжбанківських платежів SWIFT залишається відкритою. Проте цей крок стане "крайнім заходом", заявив французький міністр 25 лютого.

++10.08++

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон запевнив, що Лондон надасть подальшу підтримку Україні. Про це політик заявив після телефонної розмови з українським президентом Володимиром Зеленським 25 лютого. "Прем'єр-міністр доручив надати подальшу підтримку Великобританії Україні найближчими днями, адже народ України і світ продовжують демонструвати, що дії Путіна не залишаться безкарними", - повідомили в офісі політика.

++10:11++

Президент Польщі Анджей Дуда в розмові з українським президентом Володимиром Зеленським назвав російські бомбардування Києва актом терору. "Ситуація у Києві дуже складна. Вранці росіяни почали бомбардувати місто. Дрони скидають бомби на житлові будинки. Люди вмирають. Це очевидний акт терору, спрямований на те, щоб зламати бойовий дух, але є велика рішучість захистити столицю", - написав Дуда у Twitter.

++09:51++

Президент Володимир Зеленський просить країни "Бухарестської дев'ятки" НАТО (Болгарія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Словаччина, Угорщина та Чехія) спільно всадовити Росію за стіл переговорів. Про це він написав у своєму Twitter,

"Потребуємо антивоєнної коаліції", - йдеться в його повідомленні. Президент наголосив, що українці захищають свою свободу і землю, але потребують дієвої міжнародної допомоги. Також Зеленський зазначив, що обговорив це із президентом Польщі Анджеєм Дудою.

++09:34++

Державна ядерна інспекція України зафіксувала перевищення контрольних рівнів потужності дози гамма-випромінювання у зоні Чорнобильській відчуження.

"Такі коливання показників датчиків Аскро фахівці Екоцентру пов'язують із рухом великої кількості важкої військової техніки через зону відчуження. Стан ядерних установок та інших об'єктів ЧАЕС - без змін", - повідомляється на сторінці у Facebook відомства.

++09.16++

"Диверсійно-розвідувальні групи збройних сил РФ використовують автомобільну техніку, захоплену у Національної гвардії України, для глибокого проникнення у тил українських позицій. Зокрема, вороги використовують два ББМ "Козак", три КРАЗИ та ГАЗ-66. Крім цього, окупанти одягнені у військову форму ЗС України", - повідомляє штаб ООС.

++09:08++

Російські військові захопили два автомобілі ЗСУ, переодяглися у форму українських військових і на швидкості рухаються до центру Києва зі сторони Оболоні. За ними слідує колона російських військових вантажівок, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Згодом вона оновили цю інформацію у Facebook приміткою "Знешкоджені".

++08:50++

Голова Рівненської ОДА Віталій Коваль повідомив, що Рівненський аеропорт зазнав ракетного удару. За його словами загиблих немає, рівень руйнувань встановлюється. Він закликав місцевих жителів знайти безпечне місце, а чоловіків 18-60 років вступати в ряди територіальної оборони області.

++08:34++

Мешканців населених пунктів біля міста Ворзеля, що за 40 кілометрів від Києва попередили про можливий захід російських сил. Про це повідомляють сухопутні війська ЗСУ у Facebook.

Також повідомляється, що українські військові підірвали міст на Новоірпінській трасі, міст у Гостомелі по Варшавській трасі та у Демидові міст через річку Ірпінь, щоб завадити наступу на Київ.

++08.30++

Збройні сили України ведуть оборонні бойові дії з переважаючою силою противника по чотирьом напрямкам - Сіверський, Слобожанський, Таврійський і ООС, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

++08:25++

Президент Володимир Зеленський своїм указом створив Ставку Верховного головнокомандувача, повідомляє пресслужба глав держави.

Очолює Ставку президент України, Верховний головнокомандувач ЗСУ Володимир Зеленський, координатор Ставки - секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов. Згідно з указом, припиняється діяльність Воєнного кабінету РНБО. Кабінету Міністрів України, Генштабу ЗСУ, Держуправлінню справами доручено забезпечити обладнання робочих місць виконання функціональних обов'язків оперативним складом пунктів управління в можливих місцях розгортання Ставки.

++08:00++

Вторгнення російських військ до Києва нагадує перший такий самий напад на українську столицю, який стався 1941 року, сказав президент України Володимир Зеленський на ранковому брифінгу. "Авіація ворога підло діє в житлових кварталах і зокрема в столиці. Жахливі вибухи в ранковому небі над Києвом, бомбардування, попадання в житловий будинок, пожежа , - сказав глава держави. Зеленський наголосив, що сили протиповітряної оборони захищають українське небо настільки, наскільки це можливо.

Зруйнований будинок унаслідок повітряної атаки на Київ

"Росії все одно доведеться, рано чи пізно, говорити з нами, говорити про те, як припинити бойові дії та зупинити це вторгнення. Чим швидше розмова розпочнеться, тим меншими будуть втрати самої Росії", - сказав Зеленський. Він зазначив, що санкції, які запровадили в четвер США та інші країни, не переконали Російську Федерацію.



