Міжнародні резерви України скоротилися вперше з початку осені

У січні міжнародні резерви України скоротилися на 5,3 відсотка і станом на 1 лютого становили майже 29,3 мільярда доларів США. Про це у понеділок, 7 лютого, повідомив Національний банк України (НБУ).

За його даними, скорочення золотовалютних резервів у січні зумовлено насамперед інтервенціями НБУ на міжбанківському валютному ринку для згладжування надмірних коливань курсу гривні. "Відчутно зріс попит на валюту через погіршення інформаційного середовища на тлі геополітичного напруження. Серед інших причин - сезонна активізація бюджетних виплат наприкінці 2021 року та високі ціни на енергоносії на світових ринках", - йдеться у повідомленні. Загалом у січні НБУ купив на валютному ринку 197,7 мільйона доларів, продав - 1,511 трильйона доларів.

Крім того, на розмір резервів вплинули платежі за державним боргом. Зокрема на обслуговування і погашення державного боргу в іноземній валюті було направлено 416,8 мільйона доларів, з яких 186,2 мільйона доларів становило обслуговування і погашення за державними цінними паперами.

Також на розмір резервів вплинула переоцінка фінансових інструментів у сумі 70,5 мільйона доларів в еквіваленті.

Запаси достатні

При цьому в НБУ наголошують, що поточний обсяг міжнародних резервів покриває 3,6 місяця майбутнього імпорту. За даними Нацбанку, цього достатньо для виконання зобов'язань України та поточних операцій уряду і НБУ.

Востаннє міжнародні валютні резерви України знижувалися у вересні 2021 року - з 31,6 мільярдів до 28,7 мільярдна доларів. Загалом за 2021 рік вони зросли на 6 відсотків, до 30,6 мільярда доларів. За даними НБУ, це відбулося завдяки отриманню Україною зовнішнього фінансування та купівлі валюти на ринку.