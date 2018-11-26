Mitsubishi має виплатити корейцям компенсації за примусову працю

Верховний суд Південної Кореї зобов'язав японську компанію Mitsubishi Heavy виплатити компенсації корейським робітникам за примусову працю під час колоніального правління Японії над півостровом з 1910 по 1945 роки, передає АР у четвер, 29 листопада. Двома окремими рішеннями суд заявив, що японська компанія повинна виплатити від 71 190 доларів до 133 510 доларів кожному з десяти примусових південнокорейських працівників або членам їхніх сімей.

У Японії це рішення викликало протести. Представники Mitsubishi назвали його "дуже прикрим", а міністр закордонних справ Японії Таро Коно - "абсолютно неприйнятним". Коно додав, що Токіо розглядатиме можливість продовження цієї справи у міжнародному арбітражі, повідомляє Reuters. "Ці рішення суду повністю руйнують правову основу дружніх стосунків та співпрацю між двома країнами", - вважає очільник МЗС Японії, який закликав Сеул вжити "негайних заходів для вирішення ситуації".

У Японії стверджують, що всі питання щодо компенсацій були вирішені між Токіо і Сеулом після підписання договору про відновлення дипломатичних зв'язків у 1965 році. Однак у південнокорейському верховному суді не погодилися з цим аргументом. У суді зазначили, що цей договір не може відібрати в особи права на отримання компенсації за примусову працю, бо використання японськими компаніями таких робітників було "незаконними діями проти людства", які були пов'язані з "нелегальним" колоніальним правлінням Токіо та його агресивною війною.

Минулого місяця південнокорейський верховний суд зобов'язав також іншу японську компанію Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp. виплатити компенсації за використання примусової праці в часи війни. Це підприємство повинно виплатити по 87 680 доларів чотирьом позивачам. Рішення суду щодо обох японських компаній є остаточними і не підлягають оскарженню. Очікується, що ці рішення вплинуть на аналогічні судові справи, що розглядаються в південнокорейських судах.