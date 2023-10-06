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Митрополиту Черкаської єпархії УПЦ МП оголосили нову підозру

Максим Сидоржевський
6 жовтня 2023 р.

Перебуваючи під домашній арештом, митрополит Черкаської єпархії УПЦ МП продовжив публічно розпалювати релігійну ненависть, заявили в СБУ.

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Оперативник СБУ, архівне фото
Оперативник СБУ, архівне фотоФото: picture-alliance/dpa/TASS/V. Matytsin

Митрополиту Черкаської єпархії Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) оголосили нову підозру. Про це у п'ятницю, 6 жовтня, повідомили у Службі безпеки України (СБУ).

"Перебуваючи під домашнім арештом на час розслідування попередніх злочинів, він продовжив публічно розпалювати релігійну ненависть", - ідеться в повідомленні.

Митрополиту на початку року повідомили про підозру за фактами заперечення збройної агресії РФ і поширення закликів до міжконфесійної ворожнечі. Суд обрав для нього запобіжний захід у виді домашнього арешту.

"Однак, це не зупинило клірика, і у власній домівці він почав записувати провокативні відео, в яких повторював кремлівські наративи про релігійні громади в Україні. Встановлено, що у своїх "зверненнях" фігурант зневажливо висловлювався про вірян та священнослужителів інших конфесій. Також він намагався дискредитувати співробітників правоохоронних органів України, які проводили безпекові заходи на території релігійних громад області", - пише пресслужба СБУ.

У спецслужбі зазначають, що своїми діями митрополит "діяв на користь країни-агресора і намагався дестабілізувати суспільно-політичну обстановку в регіоні". 

На підставі нових доказів йому повідомили про ще одну підозру за статтею Кримінального кодексу "Порушення рівноправності громадян залежно від їхніх релігійних переконань, вчинене службовою особою повторно". Вирішується питання щодо обрання нового запобіжного заходу - у виді тримання під вартою.

Ім'я священника в СБУ не називають, але Черкаську єпархію УПЦ очолює митрополит Черкаський і Канівський Феодосій (Денис Снігірьов), і про вручення підозри йому раніше писали українські ЗМІ.

4 жовтня в СБУ повідомили, що від початку повномасштабної війни Росії проти України розпочали 68 кримінальних проваджень щодо представників УПЦ МП. "Серед викритих злочинів - 20 фактів державної зради, колабораціонізму та пособництва країні-агресорці. Крім того, правоохоронці розслідують 18 проваджень щодо публічної агітації до релігійної ненависті, а також продажу вогнепальної зброї та поширення дитячої порнографії", - розповіли в спецслужбі.

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