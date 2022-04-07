Місцева влада рекомендувала мешканцям Дніпра евакуюватися

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

DW стежить за подіями четверга, 7 квітня, з 15.00 (час київський) на цій сторінці (оновлюється). Читайте також хроніку війни в Україні за 7 квітня з 00.00 до 15.00 та інші новини та статті про війну Росії проти України.

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба не сумнівається, що країни Заходу нададуть Києву зброю, потрібну для захисту від Росії, але питання в тому, чи встигнуть ці озброєння надійти до країни. Про це він заявив за підсумками засідання глав МЗС країн НАТО в Брюсселі, в якому він також узяв участь, повідомляє кореспондент DW. "У мене нема сумнівів, що в України буде зброя, необхідна, щоб битися. Питання у строках. Зараз дискусія не про список озброєнь, а про час: коли ми їх отримаємо", - зазначив він. "Один чи два тижні тому було достатньо сказати, що нададуть. Сьогодні важливіше знати, коли це нададуть", - додав Кулеба.

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Міський голова Дніпра Борис Філатов рекомендував жителям міста, які виїхали за його межі, поки що не повертатися, повідомив він на брифінгу 7 квітня. Також він порадив евакуюватися з Дніпра жінкам, дітям, людям похилого віку, а також не задіяним на промислових підприємствах та у критичній інфраструктурі, передає Суспільне.

За словами Філатова, ситуація на Донбасі загострюється. Він також рекомендував їхати в напрямку Західної України переміщеним особам з інших регіонів. За словами міського голови, наразі у Дніпрі комунальні підприємства та лікарні працюють у штатному режимі, є запас ліків на кілька місяців.

Раніше віцепрем'єрка Ірина Верещук радила дослухатися до закликів влади і при необхідності евакуюватися. Вона також надала такі рекомендації жителям "гарячих точок" - Донецькій, Луганській і частині Харківської області.

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Країни "Великої сімки" на фоні російської агресії проти України закликали Росію дотримуватися міжнародних договорів у галузі зброї масового ураження. "Ми застерігаємо проти будь-якої загрози або проти використання хімічної, біологічної або ядерної зброї. Ми нагадуємо про російські зобов'язання за міжнародними договорами, стороною яких вона є, і які захищають нас усіх", - наголошується у заяві глав МЗС країн G7, розміщеній у четвер на сайті міністерства закордонних справ Німеччини. Країни "Групи семи" відкинули звинувачення Росії на адресу України, заявивши, що Київ дотримується Конвенції про заборону хімічної зброї та Конвенції про біологічну зброю. Раніше Міноборони РФ стверджувало, що в Україні в рамках спільних програм із Пентагоном діють 30 біолабораторій, які працювали зі збудниками небезпечних інфекцій.

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У Кремлі визнали доньок Путіна після введення проти них санкцій США

Росія відповість на санкції США щодо доньок Володимира Путіна, "так, як вважає за необхідне", заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков. За його словами, "застосування санкцій до членів сімей важко зрозуміти та пояснити". У такий спосіб у Кремлі фактично визнали, що Катерина Тихонова та Марія Воронцова мають родинні зв'язки з Путіним. У списку санкцій США, розширеному 6 квітня, їх називають "дорослими дочками Путіна".

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Європарламент закликав країни ЄС подбати про захист дітей з України, які рятуються від війни. "Кожна дитина має право на захист від насильства, експлуатації та зловживання", - зазначається у резолюції, ухваленій на пленарному засіданні в Страсбургу. За неї проголосували 509 євродепутатів, 3 були проти, ще 47 - утрималися, повідомили в пресслужбі Європарламенту. Резолюція закликає до того, що на кордонах країн ЄС з Україною повинні бути офіцери з захисту прав дітей, які повинні виявляти тих неповнолітніх серед біженців з України, які є уразливими до зловживань, і з'ясувати їхні потреби. Дітям, які прибули без батьків або родичів, а також дітям з притулків слід призначити опікунів, закликали євродепутати. Соціальні служби кожної держави ЄС повинні постійно перевіряти добробут таких дітей.

Читайте також: Як у ЄС хочуть захищати дітей-біженців з України - дебати у Європарламенті

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Росія продовжить переговори з українською стороною, заявив у четвер глава МЗС РФ Сергій Лавров. За його словами, російська делегація продовжить переговорний процес, просуваючи проєкт угоди з початковими ключовими вимогами РФ.

Лавров заявив, що Україна представила новий проєкт угоди і в Росії вбачають у ній відхід від домовленостей, досягнутих у Стамбулі. За словами глави МЗС РФ, "у стамбульському документі українці чітко сформулювали, що майбутні гарантії безпеки України не поширюються на Крим та Севастополь". "У вчорашньому ж проєкті ця чітка констатація відсутня. Замість неї пропонують розмиті формулювання про якийсь "ефективний контроль", причому станом на 23 лютого", - цитує Лаврова "Інтерфакс-Україна".

За словами глави МЗС РФ, у новому проєкті договору ідеться вже про можливість проводити військові навчання в Україні "за згодою більшості держав-гарантів без жодної згадки Росії".

"Принципових змін не може бути. Наразі триває робота юридичних підгруп щодо точності та відповідності формулювань. Не більше того. Тому давайте орієнтуватись на офіційну позицію України, а не на чергові провокаційні заяви російських топів", - повідомив у відповідь на заяви Лаврова радник голови Офісу президента України Володимира Зеленського Михайло Подоляк у коментарі УП.

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МЗС Франції викликало посла Росії в Парижі через публікацію у Twitter, де звірства в Бучі намагалися виставити як фейк. "У відповідь на непристойні та провокаційні повідомлення російського посольства у Франції щодо звірств у Бучі я вирішив викликати посла Росії", - написав у Twitter міністр закордонних справ Жан-Ів Ле Дріан.

Твіт російського посольства, який вже видалено, містив фото вулиці Бучі, де журналісти щось фотографують. Твіт був підписаний: "Знімальна площадка, місто Буча", натякаючи на звинувачення Києва у "інсценуванні" масових вбивств мирних людей росіянами. Франція вже викликала російського посла Олексія Мєшкова 25 березня на знак протесту проти "неприйнятних" твітів посольства, які показують грубі карикатури, що зображують Європу та Сполучені Штати, зазначає агенція AFP. В одному твіті з позначкою "Європейська солідарність у дії" видно, що ряд людей, які стоять на колінах і названі країнами-членами ЄС, облизують голі сідниці зловісного персонажа дядька Сема. На іншому можна побачити двох лікарів у білих халатах і капелюхах із відзнаками США та ЄС, які вводять зомбованій фігурі "Європа" ін'єкції з написами "Русофобія", "Неонацизм", "Санкції", а також "Культура скасування" (від англ. cancel cultur)" та "COVID".