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"Містер Сидр": У Росії більшає жертв отруєння сурогатом

Даниїл Сотников | Віолетта Чайковська
4 год. тому

Через отруєння напоєм "Містер Сидр" у кількох регіонах РФ постраждали 90 осіб, понад 30 з них перебувають у важкому стані. 32 людини загинули.

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"Містер Сидр" на прилавку магазина
"Містер Сидр" на прилавку магазинаФото: Russian Investigative Committee/dpa/picture alliance

У Росії кількість загиблих унаслідок отруєння алкогольним напоєм "Містер Сидр" зросла 6 червня до 32 осіб, повідомляють російські державні пропагандистські агентства з посиланням на регіональну владу РФ.

Кількість людей, які отруїлися напоєм, зросла до 90. Зокрема, постраждали четверо неповнолітніх і одна вагітна жінка, повідомили в міністерстві охорони здоров'я РФ. Четверо пацієнтів перебувають в лікарнях у вкрай тяжкому стані, 30 - у тяжкому, 26 - в середньому.

Найбільше постраждалих - в Ульяновській області РФ, де місцева влада повідомила про 51 випадок отруєння, включно з 20 летальними.

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Виробника "Містера Сидра" заарештували

В Ульяновську суд взяв під варту 6 червня 32-річного власника фірми "Анді", яка виробляє сурогатний "Містер Сидр", повідомили місцеві ЗМІ. Йому інкримінують збут продукції, що не відповідає вимогам безпеки. За це загрожує до десяти років позбавлення волі.

Слідство припускає, що причина отруєння - метанол, який опинився у складі напою замість етанолу. Раніше чоловіка вже притягували до адміністративної відповідальності за торгівлю сидром без документів.

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