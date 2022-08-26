Місія МАГАТЕ на Запорізьку АЕС планується наступного тижня

184-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події п'ятниці, 26 серпня.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 25 серпня.

На цій сторінці (оновлюється) DW розповідає про події п'ятниці, 26 серпня (час київський).

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Військова розвідка Великобританії назвала навмисною дезінформацією заяву міністра оборони РФ Сергія Шойгу від 24 серпня про те, що Росія нібито спеціально вповільнює темпи військової кампанії в Україні, щоби зменшити жертви серед цивільного населення. "Наступ Росії застопорився через низьку ефективність та запеклий український спротив", - ідеться у повідомленні.

В розвідці нагадують, що керівництво РФ звільнило щонайменше шістьох генералів за недостатньо швидке просування в Україні, а в день виступу Шойгу Росія нанесла ракетний удар по місту Чаплине, вбивши 25 людей, серед яких двоє дітей. "Це підкреслює готовність Росії завдати побічної шкоди, коли вона бачить військову перевагу в ракетних або артилерійських ударах", - наголошується в повідомленні.

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Вночі Росія завдала ракетного удару по інфраструктурному об'єкту міста Чугуїв Харківської області. Постраждалих немає. Також армія РФ завдала удару по місту Дергачі: зруйнований освітній заклад, загинула жінка, поранений чоловік. Про це повідомляє голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

Тим часом голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомляє, що вночі в Миколаєві лунали вибухи. Інформація щодо них поки уточнюється.

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Вночі у Львові на проспекті Свободи стався обвал частини будинку. Як повідомляє міська рада, зруйновані три з 14 квартир та два нежитлові приміщення. Мешканців будинку евакуювали. Вранці роботи з розбору завалів завершили. Постраждалих немає.

Обвал не пов'язаний з війною. За попередньою інформацією, ймовірною причиною стала реконструкція будинку у сусідній будівлі. Зі слів мешканців, будівельники знімали стіну, яка була дотична до будинку, що обвалився, і це могло зменшили несучу здатність будівлі та призвести до обвалу. Остаточні висновки зробить спеціальна комісія.



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Указ президента РФ Володимира Путіна про збільшення російської армії до двох мільйонів вказує на те, що Кремль найближчим часом навряд віддасть наказ про масову мобілізацію, вважають аналітики американського Інституту дослідження війни (ISW).

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Дерусифікація: У Києві перейменували майже 100 вулиць

Київcька міська рада перейменувала 95 вулиць, провулків і площ, назви яких пов'язані з Росією та радянським минулим.

26 квітня в центрі Києва демонтували радянський монумент робітників під Аркою дружби народів. Фото: Maxym Marusenko/NurPhoto/picture alliance

Зокрема, вулиця Маршала Малиновського стала вулицею Героїв полку "Азов", площа Тульська - площею Героїв УПА, вулиця Пітерська - вулицею Лондонською, а вулиця Ростовська - вулицею Луцькою.

Процес перейменування продовжиться під час наступного засідання Київради. Нові назви для майже 300 вулиць, провулків, бульварів, проспектів і площ української столиці обирали кияни онлайн-голосуванням.

Читайте детальніше: Дерусифікація: У Києві перейменували майже 100 вулиць

++09.36++

Місія МАГАТЕ на Запорізьку АЕС запланована на наступний тиждень

Спеціальна місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) планує візит до Запорізької атомної електростанції наступного тижня, заявила радниця міністра енергетики України Олена Зеркаль в ефірі радіо НВ. За її словами, зараз вирішуються логістичні питання щодо перевезення персоналу місії до ЗАЕС, але росіяни обстрілами створюють штучні перешкоди для їхнього прибуття.

За даними агентства Bloomberg, МАГАТЕ розраховує отримати доступ до 5 вересня. Спочатку представники агентства збиралися відвідати станцію тільки для того, щоби переконатися, що запаси збагаченого урану залишилися недоторканими. Проте, за даними джерел видання, до складу місії увійдуть фахівці з безпеки, а це означає, що МАГАТЕ зможе провести експертизу обстрілу АЕС, за допомогою якої можна буде притягнути до відповідальності винних.

++09.09++

Санкції щодо Росії "дуже ефективні", заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) під час спілкування з співгромадянами у Магдебурзі. "Жодна країна не має перспективи, якщо вона відрізана від економічного прогресу", - пояснив він. Говорячи про наслідки санкцій для Німеччини, Шольц зазначив, що уряд запровадив низку заходів для забезпечення енергопостачання країни.

++08.40++

З початку війни в Україні до ЄС в'їхали майже мільйон росіян

З початку повномасштабної війни Росії проти України на територію Європейського Союзу в'їхали майже мільйон громадян РФ, свідчать дані Європейського агентства прикордонної та берегової охорони Frontex. 61 відсоток росіян в'їхали до ЄС через Фінляндію та Естонію.

Фото: Nikolai Sorokin/Zoonar/picture alliance

Тим часом у Євросоюзі триває дискусія щодо заборони шенгенських віз для громадян Росії. Міністри закордонних справ можуть обговорять це питання на зустрічі 31 серпня. За даними Bloomberg, головуюча в Раді ЄС Чехія може запропонувати скасувати угоду про спрощений порядок видачі шенгенських віз громадянам РФ. Якщо це рішення ухвалять, то росіяни й далі зможуть подавати заявки на отримання віз, але їхня вартість зросте, а розгляд займатиме більше часу.

Читайте детальніше: З початку війни в Україні до ЄС в'їхали майже мільйон росіян

++08.18++

Україна та Великобританія підписали 25 серпня план дій щодо допомоги у відновленні української транспортної інфраструктури. Як повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков, Великобританія надасть інженерну експертизу від престижних британських приватних організацій та план з реконструкції аеропортної, злітно-посадкової і портової інфраструктури, а також виділить п'ять автобусів від Go Ahead Group для покращення мобільності населення та придбає обладнання для відновлення критично важливих маршрутів експорту зерна.

Тим часом міністр транспорту Великобританії Ґрант Шеппс розповів про підтримку "Укрзалізниці" обсягом 10 мільйонів фунтів стерлінгів, яку анонсував прем'єр-міністр на саміті Великої сімки. В рамках цієї допомоги придбають обладнання для ремонту мостів і облаштування тунелів, а також понад 120 контейнерів для транспортування зерна.

++07.47++

Армія РФ не полишає спроб ведення штурмових та наступальних дій на Донецькому напрямку. Зокрема, продовжує зосереджувати зусилля на Бахмутському та Авдіївському напрямках, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні. Біля Соледара, Бахмута та Кодеми росіяни вели наступальні дії, але успіху не мали. "На Слов'янському напрямку противник вів бойові дії з метою утримання зайнятих раніше рубежів та недопущення просування підрозділів сил оборони", - йдеться у повідомленні.

Російські підрозділи продовжували обстрілювати з танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії населені пункти на Харківському, Краматорському, Новопавлівському, Авдіївському, Запорізькому та Південнобузькому напрямах. Корабельне угруповання РФ зосереджене на веденні розвідки та блокуванні цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря.

++07.26++

РФ створила 21 фільтраційний табір на Донбасі з березня

З березня Росія створила щонайменше 21 фільтраційний табір для українців на Донеччині, йдеться у дослідженні Єльського університету, оприлюдненому американською неурядовою організацією Conflict Observatory, яка аналізує та публікує докази воєнних злочинів РФ в Україні.

У Державному департаменті США, коментуючи звіт, назвали депортацію серйозним порушенням четвертої Женевської конвенції про захист цивільного населення та воєнним злочином.

Читайте детальніше: РФ створила 21 фільтраційний табір для українців на Донбасі