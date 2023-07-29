ЮНЕСКО оцінить заподіяну культурним об'єктам Одеси шкоду

Місія ЮНЕСКО прибула до Одеси, щоб оцінити шкоду, заподіяну ракетними ударами військ РФ з 19 до 23 липня. Технічна місія спеціалізованої установи ООН з питань культури працюватиме у місті кілька днів.

До Одеси у суботу, 29 липня, прибула місія ЮНЕСКО для проведення комплексної оцінки шкоди, завданої культурним і релігійним об'єктам ракетними ударами, здійсненими військами РФ з 19 до 23 липня. Як повідомив мер Одеси Геннадій Труханов, місія фіксуватиме і документуватиме наслідки атак росіян.

Представники місії ЮНЕСКО працюватимуть в Одесі кілька днів. "Ми будемо продовжувати підтримку та розвивати співробітництво. Зараз це технічна місія, яка працюватиме в Одесі впродовж кількох днів. Попереду багато роботи", - цитує К'яру Децці Бардескі, координаторку ЮНЕСКО в Києві, пресслужба Одеської міськради у Telegram.

Як відомо, історичний центр Одеси входить до основного списку Світової культурної спадщини. Росія атакує місто і Одещину від початку повномастшабної війни проти України у лютому 2022 року, однак внаслідок ударів 19-23 липня була атакована і суттєво пошкоджена низка культурних об'єктів Одеси, що охороняються Конвенцією про охорону всесвітньої спадщини у Львові та Одесі. Так, внаслідок удару 20 липня постраждали музеї, зараховані до фонду Світової спадщини: археологічний музей, музей морського флоту та літературний музей.

Внаслідок удару 23 липня в історичному центрі міста пошкоджені щонайменше 25 архітектурних пам'яток - Спасо-Преображенський кафедральний собор та низка будівель XIX-XX століття, зокрема будинки Гагаріна, Януша, Жданової, Рассель дель Турко, Масса, особняк Манук-Бея тощо. ЮНЕСКО засудила ці ракетні напади Росії.

