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ЮНЕСКО оцінить заподіяну культурним об'єктам Одеси шкоду

Олена Перепадя
16 хв. тому

Місія ЮНЕСКО прибула до Одеси, щоб оцінити шкоду, заподіяну ракетними ударами військ РФ з 19 до 23 липня. Технічна місія спеціалізованої установи ООН з питань культури працюватиме у місті кілька днів.

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Місію для оцінки збитків направить ЮНЕСКО. Про це йдеться в заяві організації, яка "глибоко стурбована і найрішучішим чином засуджує зухвалий напад", який може бути прирівняним до воєнного злочину. У список Світової спадщини ЮНЕСКО Одеса була включена у січні 2023 року через загрозу руйнування. Станом на 20 липня 2023 ЮНЕСКО підтвердила збитки, завдані 270 об'єктам культурної спадщини України.
Наслідки ракетного удару військ РФ по Одесі 23 липняФото: picture alliance/AA

До Одеси у суботу, 29 липня, прибула місія ЮНЕСКО для проведення комплексної оцінки шкоди, завданої культурним і релігійним об'єктам ракетними ударами, здійсненими військами РФ з 19 до 23 липня. Як повідомив мер Одеси Геннадій Труханов, місія фіксуватиме і документуватиме наслідки атак росіян.

Представники місії ЮНЕСКО працюватимуть в Одесі кілька днів. "Ми будемо продовжувати підтримку та розвивати співробітництво. Зараз це технічна місія, яка працюватиме в Одесі впродовж кількох днів. Попереду багато роботи", - цитує К'яру Децці Бардескі, координаторку ЮНЕСКО в Києві, пресслужба Одеської міськради у Telegram.

Як відомо, історичний центр Одеси входить до основного списку Світової культурної спадщини. Росія атакує місто і Одещину від початку повномастшабної війни проти України у лютому 2022 року, однак внаслідок ударів 19-23 липня була атакована і суттєво пошкоджена низка культурних об'єктів Одеси, що охороняються Конвенцією про охорону всесвітньої спадщини у Львові та Одесі. Так, внаслідок удару 20 липня постраждали музеї, зараховані до фонду Світової спадщини: археологічний музей, музей морського флоту та літературний музей.

Внаслідок удару 23 липня в історичному центрі міста пошкоджені щонайменше 25 архітектурних пам'яток - Спасо-Преображенський кафедральний собор та низка будівель XIX-XX століття, зокрема будинки Гагаріна, Януша, Жданової, Рассель дель Турко, Масса, особняк Манук-Бея тощо. ЮНЕСКО засудила ці ракетні напади Росії. 

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