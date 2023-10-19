Пісторіус прибув до Ізраїлю, завтра знову приїде Бербок

Німецькі посадовці продовжують візити до Ізраїлю та інших країн регіону, щоб запобігти ескалації. У четвер Тель-Авів відвідує міністр оборони Пісторіус, а в п'яницю знову приїде міністерка закордонних справ Бербок.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius) прибув у четвер, 19 жовтня, до Тель-Авіва для обговорення з лідерами Ізраїлю військової співпраці, а також - щоб продемонструвати підтримку уряду ФРН.

Пісторіус зустрінеться з міністром оборони Йоавом Галантом, щоб обговорити постачання військової допомоги, яку запросив Ізраїль, включаючи медичне обладнання.

Перед цим у четвер Пісторіус відвідав сусідній Ліван, де зустрівся з німецькими солдатами, які входять до складу миротворчої місії Організації Об'єднаних Націй (ООН) у країні. Він сказав екіпажу судна, яке місії надала Німеччина, бути готовим допомогти евакуювати німецьких громадян з регіону. При цьому міністр зауважив, що наразі немає причин для 140 німецьких солдатів у складі UNIFIL, хвилюватися за свою безпеку. Влучання ракети у штаб-квартиру місії минулого тижня Пісторіус назвав випадковим.

Бербок знову відправилась на Близький Схід

Також у четвер з другими за два тижні турне до країн регіону вирушила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock). Сьогодні вона відвідує Йорданію, де вже зустрілася з керівництвом Близькосхідного агентства ООН для допомоги палестинським біженцям і організації робіт. Міністерка також планує зустрітися зі своїм йорданським колегою Айманом Сафаді.

"Для мене важливо дати зрозуміти палестинцям, що ми також визнаємо їхні страждання", - зазначила Бербок перед візитом. Вона охарактеризувала гуманітарну ситуацію в Газі як "катастрофічну", пише AFP.

20 жовтня Бербок вирушить до Ізраїлю, де, зокрема, проведе переговори з лідером опозиційної партії "Національна єдність" Бені Ганцем, який увійшов до складу надзвичайного уряду, сформованого після нападу на Ізраїль палестинського радикального ісламістського угруповання ХАМАС 7 жовтня.

Після цього Бербок також відвідає Ліван. Як очікується, вона тиснутиме на ліванських політичних лідерів, щоб вони вплинули на місцеве радикальне шиїтське угруповання "Хезболла", підтримуване Іраном. Міністерка хоче запобігти тотальному конфлікту між Ізраїлем і цим угрупованням, яке вважається набагато потужнішим і краще оснащеним, ніж ХАМАС, зауважує dpa.

Світові лідери в Ізраїлі

Також у четвер в Ізраїлі перебуває прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак. Він висловив підтримку країні та пообіцяв ізраїльському прем'єр-міністру Біньяміну Нетаньяху, що Британія буде підтримувати Ізраїль у "його найтемнішу годину", зауважує Reuters.

Водночас Сунак продовжив тиск натиснув на Ізраїль, щоб той допустив більше гуманітарної допомоги до Сектора Гази.

Раніше цього тижня Тель-Авів відвідали президент США Джо Байден і канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz).