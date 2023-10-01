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КонфліктиВірменія

Місія ООН прибула у Нагірний Карабах

Роман Губа
1 жовтня 2023 р.

Метою місії є ознайомлення із ситуацією та визначення потреб мешканців Нагірного Карабаху в гуманітарній допомозі. Тим часом потік біженців з регіону до Вірменії припинився.

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Літня жінка та діти сидять на мішках із речами в Степанакерті в очікуванні від'їзду з Карабаху
Літня жінка та діти сидять на мішках із речами в Степанакерті в очікуванні від'їзду з КарабахуФото: DAVID GHAHRAMANYAN/REUTERS

Місія Організації Об'єднаних Націй (ООН) у неділю, 1 жовтня, прибула у Нагірний Карабах, повідомляє інформагентство AFP з посиланням на офіс президента Азербайджану. 

Представник офісу президента Азербайджану повідомив, що "місія ООН прибула до Карабаху в неділю вранці", насамперед для оцінки гуманітарних потреб населення.

За даними азербайджанських ЗМІ, на які посилається  агентство "Інтерфакс", члени місії ООН вранці проїхали через місто Агдам і рушили у напрямку Ханкенді (вірменською - Степанакерт).

Оголошеною раніше метою місії ООН є ознайомлення із ситуацією на місцях та визначення потреб мешканців регіону в гуманітарній допомозі. 

Востаннє місія ООН відвідувала Нагірний Карабах близько 30 років тому.

Читайте також: До Вірменії прибули понад 100 тисяч біженців з Нагірного Карабаху

Військова операція Азербайджану та вихід вірмен з Карабаху

Станом на неділю, 1 жовтня, потік вірменських біженців з Нагірного Карабаху майже припинився - за останню добу до Вірменії заїхали лише три людини. Проте з моменту, як 19 вересня Азербайджан провів військову операцію проти самопроголошеної "Нагірно-Карабахської республіки" (НКР) та змусив її капітулювати, регіон залишили вже понад 100 тисяч людей. Все вірменське населення невизнаної НКР попередньо оцінювали у 120 тисяч людей.

28 вересня "президент" невизнаної "республіки" Самвел Шахраманян підписав указ, що "Нагірно-Карабаська республіка" (НКР) припиняє своє існування з 1 січня 2024 року

Нагірний Карабах, населений переважно вірменами, після розпаду СРСР проголосив "незалежність" від Азербайджану. Завдяки перемозі у Першій карабаській війні (1992-1994 роки) вірменська сторона встановила контроль не тільки над Карабахом, але й над деякими прилеглими територіями. Під час Другої карабаської війни у вересні-листопаді 2020 року перемогу отримав Азербайджан, який повернув собі значну частину територій.

Припинення вогню у Нагірному Карабаху: що відбувається?

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