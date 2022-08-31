Місія МАГАТЕ прибула до Запоріжжя на шляху до АЕС

189-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події середи, 31 серпня.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 30 серпня.

На цій сторінці (оновлюється) DW розповідає про події середи, 31 серпня (час київський).

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Народні депутати Сергій Кузьміних, Ганна Бондар, Олександр Аліксійчук (всі троє - "Слуга народу") та Іван Крулько ("Батьківщина") пропонують Верховній Раді звернутися до ООН, Європарламенту, парламентських асамблей Ради Європи, ОБСЄ, НАТО, ОЧЕС, урядів і парламентів держав світу про визнання Республіки Білорусь державою – спонсором тероризму. Відповідний проєкт постанови депутати зареєстрували у Верховній Раді у вівторок, 30 серпня

Парламентарі просять міжнародні інституції посилити тиск на Республіку Білорусь, зокрема шляхом запровадження санкцій, передбачених відповідно до статусу держави-спонсора тероризму.

"З початку війни Росії проти України Республіка Білорусь надала свої території та об'єкти військової інфраструктури російським військам для нападу на Україну. Згідно з нормами міжнародного права, Білорусь є співагресором… За час військового протистояння з території Білорусі по Україні російські агресори випустили понад 600 ракет, які призвели до масових руйнувань об'єктів цивільної інфраструктури та смертей серед мирного населення ", - наголошується в пояснювальній записці до проєкту постанови.

++17.05++

Глава МЗС України Дмитро Кулеба запропонував створити спеціальну програму для російських військових, які відмовляться воювати в Україні.

"Месседж: рятуйся і біжи. Складіть зброю, здайтеся українським військам і отримайте можливість розпочати нове життя.... Навіть якщо один російський військовий складе зброю і вирішить піти, це означає врятовані українські життя та наближення світу ", – заявив глава українського зовнішньополітичного відомства в інтерв'ю агентству Reuters.

++16.55++

Cьомий пакет військової допомоги Швеції Україні складається з артилерійських боєприпасів на суму 500 мільйонів шведських крон (46,8 мільйонів євро), повідомила міністерка закордонних справ Швеції Анн Лінде.

За її словами, управління матеріальних засобів оборони (FMV) та Збройні сили Швеції також розглянуть можливість надання Україні артилерійських систем Archer, зенітно-ракетних комплексів RBS70 та іншого озброєння.

++16.45++

Місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на Запорізьку атомну електростанцію має технічний характер, в той час, як створення демілітаризованої зони на ЗАЕС - "це питання політичної волі", заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі. "Але моя місія - я вважаю, що дуже важливо встановити (це) з усією ясністю - моя місія - це технічна місія», - цитує Гроссі агенція Reuters.

Він додав, що місія МАГАТЕ прагне запобігти ядерній аварії і зберегти Запорізьку АЕС. За словами Гросі, перший візит місії на станцію може тривати кілька днів.

++16.05++

У ФРН намагалися підпалити дитячий садок, у якому навчаються діти з України

У східнонімецькому місті Лейпциг наприкінці минулого тижня невідомі намагалися підпалити дитячий садок, до якого ходять діти біженців з України, повідомила газета Bild.

Фото: Waltraud Grubitzsch/picture alliance/dpa

Серйозної пожежі не виникло, від полум'я лише трохи постраждали вхідні двері. Оскільки напад стався вже після закриття садка, постраждалих немає.

Дитсадок розташований за 700 метрів від притулку для біженців, який ввечері 26 серпня закидали палаючими предметами. Через це поліція не виключає зв'язку між двома нападами.

Читайте детальніше: У ФРН намагалися підпалити дитячий садок, у якому навчаються діти з України

++15.50++

Служба безпеки України оприлюднила дані ще трьох російських військовослужбовців, причетних до злочинів проти мирного населення на Київщині. Зокрема йдеться про командира 15 окремої гвардійської мотострілкової Олександрійської бригади підполковника Андрія Марушкіна, який, за даними української спецслужби, у період із 1 до 30 березня 2022 року віддавав злочинні накази про артилерійські обстріли населених пунктів та цивільних об'єктів.

СБУ також закидає двом солдатам-контрактникам - Олексію Токмакову та Олексію Крошкіну - вбивство цивільного мешканця Гостомеля 11 березня.

++15.45++

Збройні сили України закріпили вогневий контроль над Каховським і Антонівським автомобільним мостами в Херсонській області, повідомляє оперативне командування "Південь". Ракетно-артилерійські підрозділи також нанесли удари по двом пунктам управління, двом складам з боєприпасами, засобам протиповітряної оборони, радіолокаційній станції та по районам зосередження російської артилерії в області.

ОК стверджує, що втрати армії РФ складають 15 людей, три танки Т-72, зенітно-ракетний комплекс "Тор", ударно-розвідувальний безпілотник "Форпост", шість одиниць авто-бронетехніки та два склади боєприпасів.

++15.30++

"Газпром" з 1 вересня збільшить постачання газу до Угорщини на 5,8 мільйона метрів кубічних на день. Про це заявив угорський міністр закордонних справ Петер Сіярто, повідомляє Reuters.

++15.18++

Місія МАГАТЕ прибула до Запоріжжя на шляху до АЕС

Місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) прибула з Києва до Запоріжжя, повідомляє агентство Reuters. З цього міста експерти місії вирушить на окуповану Росією Запорізьку атомну електростанцію.

++15.00++

Чотири країни ЄС погрожують не пускати росіян з шенгенськими візами

Польща та країни Балтії розглядають можливість заборонити в’їзд російським туристам із шенгенськими візами в разі провалу рішення щодо обмежень на рівні всього Європейського Союзу.

Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

В їхній заяві йдеться, що призупинення дії угоди про спрощення візового режиму з РФ, яке підтримують багато членів Євросоюзу, є "першим необхідним кроком", але недостатнім: "Потрібно різко обмежити кількість виданих віз, перш за все туристичних, щоби зменшити потік російських громадян до ЄС і Шенгенської зони. Поки такі заходи не діють на рівні ЄС, ми розглянемо можливість запровадження на національному рівні тимчасових заходів щодо заборони видачі віз або обмеження перетину кордону для громадян Росії, які мають візи ЄС".

Читайте детальніше: Чотири країни ЄС погрожують не пускати росіян з шенгенськими візами

++14.47++

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на території анексованого Криму незаконно затримали понад 130 осіб, які відкрито чинять спротив окупації та підтримують Україну. Про це заявила постійна представниця президента України Володимира Зеленського в Криму Таміла Ташева на брифінгу.

++14.24++

Вдень Росія обстріляла Київський район Харкова. Як повідомляє мер міста Ігор Терехов, під ударом опинилось одне з підприємств міста. Спалахнула пожежа. Інформація щодо постраждалих уточняється.

++14.02++

Міністерство оборони Японії просить в уряду про збільшення бюджету на тлі війни в Україні та посилення тиску Китаю на Тайвань. "Міжнародна спільнота стикається з періодом найважчих викликів з часів Другої світової війни. Нинішній порядок стикається з серйозними викликами, оскільки світ вступає в нову еру кризи", - попереджає міністерство в своєму запиті на 40 мільярдів доларів. Як повідомляє AFP, японське міністерство оборони оприлюднило список бажань, який включає бойові дрони та випробування гіперзвукових ракет.

++13.39++

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz), висловлюючи співчуття щодо смерті колишнього лідера СРСР Михайла Горбачова, заявив, що той "помер у той час, коли демократія в Росії зазнала краху".

Михайло Горбачов Фото: Boris Yurchenko/AP/dpa/picture alliance

Президент ФРН Франк Вальтер-Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) зазначив, що мрія Горбачова про спільну та мирну Європу "лежить у руїнах, знищена жорстоким вторгненням Росії в Україну".

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі також сказав, що "прагнення Горбачова до миру, його опозиція імперіалістичному баченню Росії принесли йому Нобелівську премію, і ці меседжі є ще більш актуальними перед обличчям трагедії вторгнення в Україну".

Читайте детальніше: Канцлер Німеччини: Горбачов помер у період провалу російської демократії

++13.11++

Експорт Німеччиною військового обладнання зріс: від початку року до 24 серпня він склав 5,1 мільярда євро, в той час як за аналогічний період минулого року - 2,9 мільярда. Як повідомляє міністерство економіки ФРН, це сталося через постачання зброї Україні, яка захищається від нападу Росії, передає Reuters.

Читайте також: Шольц відвідав тренування ЗСУ та пообіцяв додаткову зброю

++12.44++

Міністерка енергетики Франції Аньєс Паньє-Рюнашер назвала "використанням газу як зброї" скорочення російським монополістом "Газпром" поставок французькій Engie через нібито "розбіжності між сторонами щодо застосування деяких контрактів". За її словами, країна передбачала такий сценарій і готувалася до нього з весни, скоротивши залежність від імпорту з РФ до дев'яти відсотків - приблизно вдвічі більше, ніж перед повномасштабним вторгненням Росії в Україну. Прем'єр-міністерка Франції Елізабет Борн зазначила, що країна має інші джерела постачання.

Глава французького енергетичного регулятора CRE Еммануель Варгон запевнила, що країна матиме достатні запаси газу на майбутню зиму, але додала, що, можливо, іноді доведеться імпортувати електроенергію. "Ми впевнені, що зможемо пережити цю зиму без російського газу", - цитує її Reuters.

++12.12++

Більше чверті мешканців Німеччини, 26 відсотків, вважають, що уряд надто мало робить для допомоги Україні, яка страждає від вторгнення російських військ, свідчить соціологічне опитування служби Forsa, проведене на замовлення німецьких телекомпаній RTL та n-tv. 43 відсотки респондентів задоволені заходами, яких вживає німецький уряд, а 25 відсотків вважають, що ФРН робить для України надто багато.

Майже третина опитаних, 32 відсотки, виступає за постачання Києву важких озброєнь з Німеччини навіть, якщо це негативно позначиться на оснащенні Бундесверу (німецьких збройних сил). Проти постачань висловилися 62 відсотки респондентів.

Більшість опитаних, 77 відсотків, підтримують ідею переговорів щодо закінчення війни в Україні, в яких мають брати участь країни Заходу. 17 відсотків вважають, що Захід не повинен зараз вступати до таких переговорів.

++11.40++

Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель закликав країни ЄС знайти спільну мову щодо заборони віз для російських туристів. "Нам доведеться досягти згоди та політичного рішення. Я буду працювати на єдність", - сказав Боррель, прибувши на зустріч міністрів закордонних справ Євросоюзу, що триває другий день в Празі.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, запрошений на зустріч, зазначив у коментарі агентству Reuters: "Час напівзаходів минув. Лише жорстка і послідовна політика може дати результат". Він також запропонував запустити спеціальну програму для російських солдатів, які більше не хочуть воювати в Україні. "Рятуйся і йди геть. Складай зброю, здавайся українським силам і отримай можливість розпочати нове життя. Я впевнений, що цю пропозицію варто зробити, адже навіть якщо один російський солдат складе зброю і вирішить піти, це означає врятовані українські життя та наближення миру", - сказав Кулеба, але не уточнив, де саме солдати з РФ зможуть отримати "нове життя".

++11.15++

ЗСУ вдається просуватися на півдні України - британська розвідка

Збройним силам України вдалося просунутися на деяких ділянках фронту на півдні, повідомляється у зведенні військової розвідки Великобританії.

Український військовий на півдні Фото: GENYA SAVILOV/AFP/Getty Images

"Українські сили посунули лінію фронту назад у деяких місцях, скориставшись відносно слабкою російською обороною. РФ зараз, імовірно, спробує закрити прогалини за допомогою спеціальних мобільних резервних груп. Серед них, скоріше за все, будуть деякі зі східного угруповання військ", - ідеться в щоденному огляді. За даними британських розвідників, в Україну, швидше за все, спрямують "добровольчі батальйони" новоствореного 3-го армійського корпусу РФ.

Читайте детальніше: ЗСУ вдається просуватися на півдні України - британська розвідка

++10.56++

Аналітики американського інституту вивчення війни (ISW) називають український контрнаступ злагодженим процесом, який потребує певного часу. Вони вважають, що Кремль використає останній факт, а також стриманість української сторони в офіційних коментарях, для підриву в інформаційному просторі віри в перспективність операції Збройних сил України.

Крім того, в щоденному звіті ISW ідеться, що президент РФ Володимир Путін створює умови для примусової культурної асиміляції вивезених до Росії українців. Зокрема, аналітики згадують обговорення Путіним із главою Федерального агентства РФ із питань національностей Ігорем Баріновим створення "адаптаційних центрів" для "мігрантів".

++10.28++

У Росії вибухнула ракета, запущена по Харкову - Синєгубов

Вранці в російському Бєлгороді пролунали вибухи та спрацювала система протиповітряної оборони, руйнувань та постраждалих немає, повідомив губернатор регіону В'ячеслав Гладков.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов стверджує, що на території РФ вибухнула одна з трьох ракет, запущених близько півночі з Бєлгорода по Харкову. Ще одна ракета вибухнула в повітрі над територією Шевченківського району Харкова, а остання влучила поряд із закладом освіти в Київському районі. "Пошкоджені житлові будинки та офісні приміщення, сталися пожежі. Поранення зазнали дві жінки, яким 81 та 71 рік", - написав він у Telegram.

Уночі російська армія обстріляла з реактивних систем залпового вогню "Смерч" Новобаварський район Харкова. Пошкоджене дорожнє покриття, вибиті шибки в будинках, але втрат немає.

Унаслідок вчорашнього масованого обстрілу центра Харкова, попередньо з самохідних артилерійських установок "Піон", пошкоджені житлові будинки, місця відпочинку, автомобілі, сталося кілька пожеж. Загинули четверо людей, постраждали 14 цивільних, у тому числі шестирічна дитина. В області протягом доби з пораненнями госпіталізували одну людину.

++10.10++

Внаслідок обстрілів об'єктів інфраструктури Миколаєва 30 серпня загинула одна людина, ще двоє були поранені. Ліквідація однієї з пожеж, що виникла через удар, досі продовжується. Про це повідомляє голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

++09.54++

57-річна жінка зазнала поранень та була госпіталізована внаслідок нічних атак РФ на Нікополь, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

За його даними, росіяни чотири рази за ніч обстріляли Нікопольський район з "Градів" та важкої артилерії.

В самому Нікополі снаряди пошкодили 12 багатоповерхівок, кілька магазинів і аптек, коледж, дитячо-юнацьку спортивну школу та культурно-спортивний комплекс.

++09.29++

Вночі обстрілів зазнали Краматорськ, Слов'янськ, Часів Яр і Курахове Донецької області, повідомляє голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

У Краматорську внаслідок ракетного удару пошкоджені щонайменше чотири багатоповерхівки в центральній частині міста.

У Слов'янську пошкоджені будинки за п'ятьма адресами.

У Часовому Яру під вогонь потрапили житловий сектор і промислова зона. Пошкоджені два багатоквартирні будинки.

У Кураховому поцілили в автостоянку. Згоріли приватні автомобілі та муніципальна техніка.

Жертв серед цивільного населення немає. Водночас 30 серпня на Донеччині загинули четверо цивільних внаслідок атак РФ. Двоє мирних жителів отримали поранення.

++09.07++

У Криму в селищі Красногвардійське палає нафтобаза - ЗСУ

В анексованому Росією Криму в селищі Красногвардійське горить нафтобаза.

Дим від вибуху в Криму 16 серпня Фото: Sergei Malgavko/TASS/IMAGO

Про це повідомляють речник Одеської обласної адміністрації Сергій Братчук та Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України в Telegram, публікуючи відео очевидців.

Тим часом російські ЗМІ згодом написали з посиланням на окупаційну владу, що загорілися складські приміщення площею 800 метрів квадратних із магазином "великої роздрібної мережі". Про причину пожежі не повідомляється.

Читайте детальніше: В окупованому Криму спалахнула нова пожежа

++08.51++

За оцінками США, Росія може провести псевдореферендуми на окупованих територіях України найближчими тижнями. В Державному департаменті попередили, що це загрожуватиме РФ новими санкціями. Як зазначив на брифінгу перший заступник речника Держдепу Ведант Патель, у розпорядженні Вашингтона є низка заходів, до яких може вдатися американська влада - "економічні санкції та інші речі".

++08.23++

Росія знову призупинила поставки газу "Північним потоком"

Російський "Газпром" призупинив постачання до Німеччини "Північним потоком", повідомляє оператор газопроводу Nord Stream AG.

Північний потік Фото: Sean Gallup/Getty Images

У компанії попереджували завчасно про припинення поставок на три дні через ремонтні роботи та запевняють, що постачання газу відновиться зранку 3 вересня.

Однак глава німецького Федерального агентства з мереж Клаус Мюллер (Klaus Müller) поставив під сумнів правдивість вказаної причини з огляду на систематичне скорочення поставок російського газу останніми місяцями.

Читайте детальніше: Росія знову призупинила поставки газу "Північним потоком"

++07.59++

РФ не полишає спроб вийти на адміністративний кордон Донецької області, зазначає генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) в ранковому зведенні.

За його даними, запеклі бої тривають на Бахмутському та Авдіївському напрямках, в районах Зайцевого, Пісків, Первомайського, Мар'їнки та Кодеми, контроль над якою росіяни намагаються встановити.

Водночас ЗСУ відкинули наступ РФ у напрямках Бахмута, Веселої Долини, Зайцевого, Красногорівки та Мар'їнки.

На окупованій території Запорізької області росіяни здійснюють перегрупування частин і підрозділів третього армійського корпусу, щоби відновити наступ на Запорізькому напрямку, йдеться у зведенні.

Під вогнем важкої техніки РФ - населенні пункти Чернігівської, Сумської, Харківської, Донецької, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей.

++07.41++

Вночі російська армія обстріляла Київський район Харкова в центрі міста. Постраждали житловий будинок і офісна будівля. Двоє людей були поранені. Про це повідомив харківський міський голова Ігор Терехов.

++07.20++

Місія МАГАТЕ вирушила з Києва на Запорізьку АЕС

Місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) вирушила вранці в середу з Києва на Запорізьку атомну електростанцію, повідомили свідки агенції Reuters. Коли саме вони прибудуть на АЕС, не уточнюється.

"Ми проведемо там кілька днів", - наводить слова генерального директора МАГАТЕ та очільника місії Рафаеля Гроссі агентство dpa.

Читайте детальніше: Місія МАГАТЕ вирушила з Києва на Запорізьку АЕС

Місія МАГАТЕ Фото: Dean Calma/IAEA/abaca/picture alliance / abaca