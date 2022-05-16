Мішенню РФ лишаються Сєвєродонецьк та інші міста Донбасу - Зеленський

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну в Україні, зокрема хроніку подій 16 травня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за подіями вівторка, 17 травня (час київський).

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Командування повітряних сил Збройних сил України стверджує, що протягом 16 травня були вражені п'ять російських повітряних ліцей. "Зокрема, завдано вогневого ураження пункту управління ворожої батальйонно-тактичної групи", - повідомляється у Facebook. Також ідеться про збиття однієї крилатої ракети, одного штурмового літака Су-25 та трьох безпілотних літальних апаратів.

Літак та безпілотники знищили на Донбасі. Як стверджує угруповання Об'єднаних сил, там також уразили за добу один російський зенітний ракетний комплекс "Тор", п'ять танків, шість артилерійських систем, із яких три реактивні системи залпового вогню, 12 одиниць бойової броньованої техніки та один автомобіль. Загалом протягом дня 16 травня українські військові відбили на Донеччині та Луганщині 11 атак російської армії, а на трьох локаціях тривають бої.

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У Львові чутно вибухи

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Близько першої ночі вівторка у Львові пролунали вибухи. Про це повідомив мер міста Андрій Садовий. "Всі залишайтесь в укритті", - написав він у Telegram.

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Відеозвернення Зеленського за підсумком 82-го дня війни

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Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні за підсумком 82-го дня війни наголосив, що робота над поверненням додому військових із заводу "Азовсталь" в Маріуполі на Донеччині триває "і потребує делікатності й часу".

За словами президента України, основною мішенню для РФ зараз залишаються Сєвєродонецьк Луганської області та інші міста Донбасу. "Збройні Сили України стримують постійні атаки на тих напрямках, де Росія ще намагається наступати. Робимо все, щоб захистити нашу землю і наших людей", - запевнив він.

Також Зеленський зауважив, що українська влада працює над тим, щоб Європейський Союз все ж таки узгодив шостий пакет санкцій проти Росії. "Нафтове ембарго має бути його частиною, і це в інтересах не тільки нашої держави, а й усієї Європи. Вдячний тим лідерам континенту, які це усвідомлюють і допомагають із просуванням відповідного рішення", - наголосив він.

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Українська влада підтвердила евакуацію 53 важкопоранених і ще 211 військових із "Азовсталі"

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Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр підтвердила евакуацію українських військових із заводу "Азовсталь" в Маріуполі Донецької області. "16 травня з "Азовсталі" до медичного закладу в Новоазовську евакуйовано 53 важкопоранених для надання медичної допомоги. Ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доставлені в Оленівку", - сказала вона у відеозверненні вночі вівторка.

Для подальшого повернення евакуйованих військових додому буде здійснено процедуру обміну, повідомила Маляр. Щодо тих, хто ще лишається на території металургійного заводу, за словами заступниці міністра, проводяться заходи з порятунку.

20 цивільних загинули на Донбасі 16 травня через обстріли РФ

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Російській війська 16 травня обстріляли 25 населених пунктів у Донецькій та Луганській областях, повідомляє угруповання Об'єднаних сил. "Зруйнували і пошкодили 42 житлові будинки, школу, один вищий навчальний заклад, один готель та шість виробничих підприємств і заводів", - повідомляється у Facebook. Внаслідок обстрілів загинули 20 мирних громадян, із них одна дитина.