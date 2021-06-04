Мішель закликав Путіна змінити деструктивну поведінку

Голова Європейської Ради Шарль Мішель у телефонній розмові з президентом Росії Володимиром Путіним у понеділок, 7 червня, підтвердив беззаперечну підтримку незалежності та територіальної цілісності України з боку Євросоюзу, а також нагадав, що Москва несе співвідповідальність за повне виконання мінських домовленостей.

Як повідомили у пресслужбі Європейської Ради, під час розмови Мішель також вказав Путіну, що лідери ЄС у травні засудили "незаконні, провокативні та руйнівні дії з боку Росії проти ЄС, його держав-членів та інших країн". "ЄС протистоїть таким діям об'єднано та солідарно. Відносини між Росією та ЄС перебувають у найнижчій точці. Така ситуація або її подальше погіршення - не в інтересах жодної зі сторін", - підкреслив Мішель.

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Співрозмовники також обговорили ситуацію у Білорусі, зокрема примусову посадку у Мінську літака авіакомпанії Ryanair. Мішель наголосив, що білоруська вдала повинна звільнити політичних в'язнів та зупинити репресії та насильство в країні, а також долучитися до інклюзивного національного діалогу. Й Росія, на думку Мішеля, може зіграти важливу роль у підтримці мирного врегулювання кризи в Білорусі.

За підсумками розмови з Путіним Мішель наголосив у дописі у своєму Twitter, що "низхідну тенденцію у відносинах між ЄС та Росією може бути змінено лише тоді, коли Росія припинить деструктивну поведінку".

Кремль: Втручання у справи Білорусі є контрпродуктивним

Як зазначається у повідомленні про розмову пресслужби Кремля, Володимир Путін також вказав Мішелю, що стан відносин між ЄС і РФ "не можна вважати задовільним". "Відзначено, що повернення до співпраці в прагматичному і шанобливому ключі відповідало б загальним інтересам", - йдеться у повідомленні.

Також, за повідомленням пресслужби Путіна, співрозмовниками було констатовано, що мінський "Комплекс заходів" 2015 року "залишається безальтернативною основою врегулювання" конфлікту на Донбасі. "Президент Росії наголосив на необхідності неухильного виконання київською владою всіх раніше досягнутих домовленостей, перш за все з налагодження прямого діалогу з Донецьком і Луганськом і правового оформлення особливого статусу Донбасу", - зазначили в Кремлі.

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Також Путін "наголосив на контрпродуктивності" додаткових санкцій, запроваджених Євросоюзом проти Білорусі, "як і загалом будь-яких спроб втручання у внутрішні справи цієї суверенної держави".

Стратегічна дискусія в ЄС щодо відносин з РФ

25 травня відбувся позачерговий саміт ЄС, на якому була розпочата стратегічна дискусія про відносини з Росією. Це обговорення стало першим кроком у перегляді лідерами Євросоюзу політики щодо РФ. У рішенні Європейської Ради, ухваленому на саміті, дається завдання Єврокомісії та главі дипломатії ЄС Жозепу Боррелю підготувати звіт, який запропонує "варіанти політики" щодо Росії. На основі цього документа лідери ЄС продовжать стратегічну дискусію про РФ на своєму наступному саміті 24-25 червня.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) під час саміту вказала на російське втручання та дестабілізацію України, Молдови та Грузії, а також спроби "ослабити ЄС і підірвати його держави-члени за допомогою гібридних загроз, саботажу, вбивств, тактики "поділяй і володарюй", кібератак і кампаній з дезінформації". "Ми бачимо цю схему роками, вона не змінюється та лише стає гіршою. У той же час ЄС і Росія приречені на спільне майбутнє", - підсумувала президентка Єврокомісії.