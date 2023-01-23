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Фото: Efrem Lukatsky/AP/picture alliance
КонфліктиУкраїна

Мішель закликає до переговорів щодо конфіскованих активів РФ

Ольга Журавльова | Аліна Коломієць
43 хв. тому

Президент Європейської Ради Шарль Мішель закликав лідерів ЄС прискорити переговори про конфісковані 300 мільярдів доларів РФ для відновлення України. Новини дня.

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Війна Росії проти України - новини понеділка, 23 січня (час київський).

++09.59++

Глава зовнішньополітичного відомства Європейського Союзу Жозеп Боррель сподівається, що держави-члени ЄС зможуть зможуть схвалити ще 500 мільйонів євро допомоги Україні під час зустрічі міністрів закордонних справ у понеділок. Про це він повідомив напередодні засідання, передає Reuters. 

"Рамштайн-9" відбудеться у лютому - Резніков

++09.35++

Наступна дев'ята зустріч контактної групи з надання військової допомоги Україні у форматі "Рамштайн" відбудеться у лютому 2023 року, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.
"Повертаємося додому після "Рамштайн-8". З кожною зустріччю я бачу, як зростає довіра наших партнерів до України (...) Більше довіри - більше зброї. Щоб захистити нашу землю, море... і небо! "Рамштайн-9" відбудеться у лютому", - написав він у Twitter.


 

Від обстрілів на Харківщині загинула жінка

++09.00++

Російські війська минулої доби обстріляли населені пункти Куп'янського, Харківського, Богодухівського та Чугуївського районів, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.
"У Куп'янську ворожий снаряд влучив у подвір'я житлового будинку, у Вовчанську також зафіксовано влучання у приватний будинок. Поранення зазнав 49-річний чоловік. У селі Петрівка Золочівської громади від ворожого артобстрілу загинула 67-річна жінка", - написав Синєгубов у Telegram.

NYT: За розсиланням бомб в Іспанії могло стояти російське ГРУ

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Надсилання бомб в Іспанії могло курувати Головне розвідувальне управління (ГРУ) ЗС РФ, пише газета The New York Times із посиланням на офіційних осіб США. За версією слідства, виконавці могли бути пов'язані з ультраправим угрупованням "Російський імперський рух".

При цьому, кажуть джерела NYT, немає ознак, що надсилання бомб санкціонував Кремль. "Немає ознак, що Москва готова почати брати участь у широкомасштабних атаках і диверсіях у Європі. Російські чиновники вважають, що це може спровокувати відповідь НАТО і потенційно призвести до ширшого конфлікту з високою ціною", - пише видання.

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У листопаді та на початку грудня минулого року в Іспанії було відправлено загалом шість посилок із вибуховими пристроями. Їх доставили, зокрема, в резиденцію прем'єр-міністра країни, міністерство оборони, виробнику зброї, у посольства України та США. У результаті постраждав співробітник українського дипломатичного представництва в Мадриді, який дістав поранення, відкривши посилку.

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Після невдалих спроб захопити Бахмут популярність і авторитет власника приватної військової компанії "Вагнер" Євгена Пригожина почали згасати в очах президента РФ Володимира Путіна. Тепер той хоче знову зосередитися на регулярній армії РФ і довіритися Шойгу та Герасимову, вважають в американському Інституті вивчення війни (ISW).

Посилення професійної російської армії викликає занепокоєння. "НАТО варто було б звернути увагу на цю подію як на питання власної майбутньої безпеки, крім того, що вона може віщувати для України", - йдеться в аналізі ISW.

Мішель закликає пожвавити переговори щодо конфіскованих активів РФ

++08.04++

Президент Європейської Ради Шарль Мішель закликав національних лідерів ЄС прискорити
переговори про використання конфіскованих активів російського центрального банку на суму 300 мільярдів доларів для відновлення України, пише в понеділок Financial Times.

Мішель сказав, що хоче вивчити ідею управління замороженими активами з метою отримання прибутку, який потім можна було б спрямувати на реконструкцію, повідомляє видання. Це питання справедливості і чесності, і це має бути зроблено відповідно до правових принципів, казав Мішель.

ЄС заблокував 300 мільярдів євро російського центробанку в листопаді, щоб покарати РФ за вторгнення в Україну.

Естонія передає всі свої 155 мм гаубиці Україні

++07.40++

Естонський уряд ухвалив масштабний пакет допомоги Україні вартістю 113 мільйонів євро. Загальна військова підтримка Таллінна з початку війни РФ становить понад 1% ВВП Естонії. Зокрема, це десятки гаубиць калібру 155 мм FH-70 та 122-мм D-30, тисячі артилерійських снарядів калібру 155 мм, сотні протитанкових гранатометів М2 "Карл-Густаф" із боєприпасами. "Ми віддаємо всі наші 155 мм гаубиці Україні і хочемо в такий спосіб створити прецедент, щоб в інших країн не лишилося жодних виправдань, чому вони не можуть надати Україні необхідне озброєння для перемоги у війні", - сказав посол Естонії в Україні Каймо Кууск, передає Генштаб ЗСУ.

++07.31++

Упродовж доби РФ завдала по Україні 4 ракетних та 5 авіаударів, здійснила понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, інформує генштаб ЗСУ. "Ворог вів безуспішні наступальні дії на Лиманському, Авдіївському та Запорізькому напрямках. Продовжує наступальні дії на Бахмутському напрямку. На інших напрямках - веде оборону", - повідомляє українська сторона.

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Британські депутати закликали ФРН передати Україні танки

++07.00++

Голови всіх комітетів парламенту Великобританії і 37 депутатів від усіх партій закликали міністра оборони ФРН дати Україні танки Leopard 2 і дозволити третім країнам передати Києву німецькі танки. Цитати з листа опублікував британський таблоїд The Sun. 

"Ми усвідомлюємо, як багато зусиль доклала Німеччина для підтримки України, особливо в останні дванадцяти місяців. Ми розуміємо історичні причини нерішучості щодо передачі німецьких і виготовлених у Німеччині танків. Проте ми хотіли б закликати вас у цей момент особливої необхідності переглянути вашу позицію і дозволити постачання найближчими днями Україні танків Leopard 2 - як тих, що належать Німеччині, так і тих, що виготовлені в Німеччині", - ідеться у зверненні. 

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