  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіДострокові вибори в НімеччиніУкраїнські біженці в Німеччині
Останні відео
СуспільствоУкраїна

Місце пам'яті: історії з народного меморіалу на Майдані

Анна Пшемиська
2 січня 2025 р.

"Клумба з прапорцями", "прапорці на Майдані" - місце, знайоме багатьом українцям. Народний меморіал у центрі Києва, який складається з тисяч прапорців у пам'ять про загиблих, став одним із символів війни. DW дізнавалася його історію і спілкувалася з відвідувачами.

https://p.dw.com/p/4oglu

Неофіційний, народний меморіал на Майдані Незалежності в Києві став символом війни. На цьому меморіалі без назви кожен прапорець символізує життя, яке забрала війна. Прапорці почали з'являтися тут влітку 2022 року. За однією з версій перші прапорці встановив іноземець. За іншою - спільнота родичів бійців "Азову". Тепер до нього приїздять приїздять українці, іноземці, лідери держав. 

За меморіалом доглядають кілька волонтерів - прополюють траву, прибирають опале листя та свічки, які тліючи можуть підпалити прапорці. У соцмережах вони пропонують людям, які самі не можуть приїхати в Київ, поставити прапорці за них. Але здебільшого за місцем пам'яті стежать рідні й близькі загиблих.

Де ховатимуть загиблих військових ЗСУ і чому місцеві проти?

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Прем'єр Індії Моді (л) з президентом України Володимиром Зеленським вшановують пам'ять загиблих українських дітей

Моді у Києві показали меморіал вбитим у війні дітям

Моді у Києві показали меморіал вбитим у війні дітям

Президент України Володимир Зеленський разом із прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді у Києві вшанували пам'ять дітей, життя яких забрала російська агресія.
Політика23 серпня 2024 р.
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте

НАТО: Число жертв війни в Україні досягло мільйона

НАТО: Число жертв війни в Україні досягло мільйона

Щотижня загальна кількість убитих і поранених в обох сторін перевищує 10 тисяч, заявив генсек Альянсу Марк Рютте.
Конфлікти12 грудня 2024 р.
Пропустити розділ Більше про Суспільство з Європа

Більше про Суспільство з Європа

external

Топ-10 фейків 2024: Казино Зеленського і Трамп у підгузках

Від підгузок у передвиборчій кампанії у США до казино Зеленського на Кіпрі. Добірка DW про найдивніші фейки 2024.
Суспільство30 грудня 2024 р.07:47 хв.
external

Обов’язкові уроки стрільби у Польщі - "Європа у фокусі"

У Польщі школярів вчать стріляти. Британських в'язнів звільняють через брак камер. Нові правила на дорогах Парижа.
Суспільство16 грудня 2024 р.25:51 хв.
external

Октоберфест і сексуальні домагання - "Європа у фокусі"

Наступ на Покровськ. Чому данці вважаються найщасливішими у світі? Чому екологи не радять купатися у Мармуровому морі?
Суспільство17 жовтня 2024 р.25:50 хв.
Показати більше
Пропустити розділ Більше про Суспільство з усього світу

Більше про Суспільство з усього світу

external

Які фейки Росія просуває у світі про війну проти України

Соцмережами в Україні, РФ та країнах Заходу ширяться картинки і фейки, що можуть сіяти збентеження, страх і радикалізм.
Суспільство4 травня 2023 р.03:05 хв.