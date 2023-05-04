Місце пам'яті: історії з народного меморіалу на Майдані

"Клумба з прапорцями", "прапорці на Майдані" - місце, знайоме багатьом українцям. Народний меморіал у центрі Києва, який складається з тисяч прапорців у пам'ять про загиблих, став одним із символів війни. DW дізнавалася його історію і спілкувалася з відвідувачами.

Неофіційний, народний меморіал на Майдані Незалежності в Києві став символом війни. На цьому меморіалі без назви кожен прапорець символізує життя, яке забрала війна. Прапорці почали з'являтися тут влітку 2022 року. За однією з версій перші прапорці встановив іноземець. За іншою - спільнота родичів бійців "Азову". Тепер до нього приїздять приїздять українці, іноземці, лідери держав.



За меморіалом доглядають кілька волонтерів - прополюють траву, прибирають опале листя та свічки, які тліючи можуть підпалити прапорці. У соцмережах вони пропонують людям, які самі не можуть приїхати в Київ, поставити прапорці за них. Але здебільшого за місцем пам'яті стежать рідні й близькі загиблих.



