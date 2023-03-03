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Мін'юст позивається проти Ротенбергів за частку в ТРЦ Ocean Plaza
Бізнесмен Аркадій Ротенберг вважається близьким другом президента РФ ПутінаФото: picture-alliance/dpa/Sputnik/A. Druzhinin
ЕкономікаУкраїна

Мін'юст України позивається до Ротенбергів через Ocean Plaza

Валерій Сааков
4 год. тому

В українському мін'юсті планують стягнути в дохід держави активи братів Ротенбергів, зокрема й частку в ТРЦ Ocean Plaza у Києві. Відповідний позов надійшов до ВАКСу.

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Міністерство юстиції України подало до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) позовну заяву про конфіскацію компаній, яким належать дві третини ТРЦ Ocean Plaza у місті Києві, зокрема активів Ротенбергів. Як повідомляється на сайті міністерства у п'ятницю, 3 березня, мін'юст просить стягнути в дохід держави активи російських підприємців Ігоря та Аркадія Ротенбергів, а також їхнього бізнес-партнера Олександра Скоробогатька згідно з законом "Про санкції".

Йдеться про 100-відсоткову частку статутного капіталу ТОВ "Авангард-Віларті", якій належить 66,65 відсотка частки статутного капіталу ТОВ "Інвестиційна спілка "Либідь". Саме ТОВ "ІС "Либідь" є власником названого торговельно-розважального центру у Києві.

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У вересні 2022 року Печерський райсуд Києва ухвалив рішення скасувати раніше встановлений арешт на будівлю ТРЦ Ocean Plaza у Києві щодо використання об'єкта та на кошти на рахунках його власника - ТОВ "ІС "Либідь".

Раніше в рамках кримінального провадження заарештовані корпоративні права товариств більш ніж на 350 мільйонів гривень були передані в управління Національному агентству з виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА).

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ТРЦ Ocean Plaza було відкрито у Києві у грудні 2012 року. Його загальна площа становить 165 тисяч квадратних метрів. Інвестиції в ТРЦ становили близько 300 мільйонів доларів США. ТРЦ був проданий російській "ТПС-Нерухомість" Аркадія Ротенберга у 2012 році.

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У 2019 році бізнесмен Василь Хмельницький опосередковано через UPD Holdings Limited придбав 33,5 відсотка акцій ТРЦ Ocean Plaza. У 2021 році він продав свою частку підприємцю Андрію Іванову, проте угоду ще не завершено, нагадує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

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