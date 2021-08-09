Мінськ відкликав згоду на призначення посолки США в Білорусі

МЗС Білорусії відкликало раніше надану згоду на призначення Джулі Фішер посолкою США в цій країні. Такий крок у відомстві у середу, 11 серпня, пояснили тим, що "нахабні і відверто ворожі дії американської сторони (…) зруйнували напрацювання попередників".

Речник міністерства Анатолій Глаз запевняє, що Віденська конвенція про дипломатичні зносини такі ситуації роз'яснює. "Тому непорозуміння тут бути не повинно. Але, якщо знадобиться, ми роз'яснимо", - додав він, цитує інформагенція "Інтерфакс-Захід".

Посада посла США в Білорусі залишалася вакантною з 2008 року. У грудні 2020 року Держдепартамент США затвердив на неї Джулі Фішер. Але вона так і не прибула до Білорусі, акредитація посла не завершена, заявляв раніше речник білоруського МЗС.

МЗС Білорусії також запропонувало США до 1 вересня скоротити чисельність співробітників свого посольства в Мінську до п'яти людей. "На тлі дій Вашингтона зі скорочення співпраці у всіх сферах і економічного придушення нашої країни ми також абсолютно об'єктивно не бачимо сенсу в присутності в Білорусі такого значного персоналу американської дипмісії", - йдеться в заяві МЗС.

Нагадаємо, на початку цього тижня США розширили санкції щодо Білорусі. Нові обмежувальні заходи запроваджені проти НОК Білорусі, Слідчого комітету, осіб, причетних до посадки у Мінську літака Ryanair, та бізнесменів, наближених до уряду. Під санкції потрапив і "Беларуськалий".