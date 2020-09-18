Мінськ: силовики затримують учасниць суботнього жіночого маршу

Жінки прямують від Комаровського ринку у бік центру столиці Білорусі. Учасниць ходи затримують силовики. Тим часом МЗС країни критикує зустріч міністрів закордонних справ країн ЄС зі Світланою Тихановською.
В Мінську затримали також Ніну Багінську
У Мінську вдень у суботу, 19 вересня, розпочався жіночий марш. Така жіноча демонстрація стала уже традиційною у суботу. Планувалаось, що дрес-кодом цього маршу стануть блискітки, однак більшість жінок та дівчат маршують у жинсах та кросівках. Кілька сотень жінок зібрались біля Комаровського ринку і йдуть у бік центру столиці Білорусі, їхня кількість більшає. Силовики вже почали затримувати учасниць протесту. Вони "висмикують" жінок зі зчіпки та забирають їх в автозаки, пишуть місцеві ЗМІ.
МЗС Білорусі проти зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС з Тихановською
Тим часом міністерство закордонних справ Білорусі розкритикувало майбутню зустріч міністрів закордонних справ країн ЄС з лідеркою білоруської опозиції Світланою Тихановською в Брюсселі.
"Такі дії, якщо вони будуть, є нахабним і неприкритим втручанням у внутрішні справи нашої країни і повною неповагою до її громадянам", - заявив прессекретар міністерства Анатолій Глаз, передає держагентство новин "БелТА". Речник МЗС Білорусі стверджує, що такі дії європейців демонструють, що "реалізується курс на підрив суверенітету Білорусі".
Зустріч верховного представника Європейського Союзу із зовнішньої та безпекової політики Жозепа Борреля і міністрів закордонних справ країн ЄС із Світланою Тихановською запланована на 21 вересня.
Нагадаємо, у Білорусі з 9 серпня тривають масові акції протесту проти офіційних результатів виборів президента, згідно з якими перемогу на них здобув чинний глава держави Олександр Лукашенко, який обіймає цю посаду з 1994 року. Опозиція не визнала оголошених владою підсумків виборів, вважає їх сфальсифікованими. В останньому масовому протестному марші, що відбувся в Мінську 13 вересня, взяли участь близько 150 тисяч людей.
Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську
"Марш героїв" іде в гості до Лукашенка
Недільний "Марш героїв" 13 вересня зібрав близько 150 тисяч учасників. Із середмістя Мінська протестувальники планували дійти до передмістя - району "Дрозди", де живе керівництво Білорусі. Силовики не пустили колону - встановили загорожувальний щит на дорозі й почали затримання протестувальників.
Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську
Путін "допомагає" Лукашенку
На тлі масових протестів Росія відправила до Білорусі 300 бійців Псковскього гвардійського з'єднання ВДВ. Офіційно - на навчання на полігоні в Західній Білорусі. Тим часом Володимир Путін запросив Олександра Лукашенка на переговори до Сочі 14 вересня. За даними Bloomberg, російський президент готуватиме "бацьку" до передачі влади.
Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську
Автозаки, бронетехніка, військові вантажівки
Зупинити "Марш героїв" силовики намагалися за допомогою техніки: до центру Мінська в неділю стягнули бронетехніку та військові вантажівки. Бійці ОМОНу та невідомі в балаклавах силою затягували людей до автозаків ще до початку акції.
Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську
Закрите метро, відключений інтернет
Влада наказала операторам мобільного зв'язку відключити мобільний інтернет, також були закриті деякі станції метро та підземні переходи. А силовики заздалегідь перекрили площу Незалежності та околиці, звідки мав вирушити "Марш героїв". Утім, мітингувальників ці заходи не зупинили - вони зібралися в колони й рушили до президенської резиденції.
Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську
У Мінську зводили барикади
У Мінську ввечері 13 вересня з'явилися перші барикади: протестувальники зводили їх із водоналивних блоків та інших підручних матеріалів на проїжджій частині. У Слідчому комітеті Білорусі попередили, що за ці дії мітингарям загрожує не лише адміністративна, а й кримінальна відповідальність.
Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську
Жінки Білорусі - серце протесту
Субота - "жіночий" день для білоруських протестувальників. 12 вересня тисячі жінок вимагали звільнити одну з лідерів опозиції - Марію Колесникову. Скандували "Поверніть нашу Машу". Влада заявила, що акція - несанкціонована, й невдовзі після початку розпочала затримувати учасниць.
Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську
Найгучніший марш жінок
Ходу 12 вересня називають однією з найемоційніших і найголосніших. Із біло-черво-білими прапорами на плечах, близько десяти тисяч жінок зверталися до чоловіків-силовиків. В анонсі акції вони заявили, що мета акції - "нагадати чоловікам в силових структурах про те, що кров невинних з погон не відмиє жодна домогосподарка".
Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську
Гуртом і ОМОН бити можна
Деякі жінки намагалися блокувати мікроавтобуси із затриманими, зривати балаклави із силовиків і чіплялися руками за руки інших учасниць, щоби таким чином захистити інших протестувальниць від затримань. Під час сутичок із силовиками, до автозаків потрапили й журналісти, зокрема, телеканалу "Белсат".
Автор: Ганна Бєднова
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"Марш героїв" у Мінську: десятки тисяч учасників, сотні затриманих (13.09.2020)