Мінськ обурений указом Зеленського про білоруських ІТ-фахівців

Міністерство закордонних справ Білорусі викликало в середу, 14 жовтня, посла України Ігоря Кизиму й вручило українському дипломату ноту через підписаний нещодавно указ президента України Володимира Зеленського про залучення білоруських ІТ-фахівців. Про це цього дня повідомили в пресслужбі білоруського зовнішньополітичного відомства.

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"Українському дипломату вручена нота МЗС, в якій білоруська сторона висловлює заклопотаність ухваленням указу президента України", - йдеться в повідомленні. Офіційний Мінськ наголошує на "порушенні загальноприйнятих правових норм", адже указ "поширює свою дію винятково на громадян сусідньої держави", цитує інформагенція "Інтерфакс-Захід".

У МЗС Білорусі також наголосили, що вказаний правовий акт не можна трактувати по-іншому, як явно недружній і дискримінаційний крок української сторони, що межує з втручанням у внутрішні справи Білорусі. Підписання цього указу "підриває довіру в двосторонніх відносинах і йде всупереч положенням договору про дружбу, добросусідство і співробітництво між Україною та Республікою Білорусь" та низки двосторонніх міжурядових угод. Українській стороні наполегливо рекомендовано вжити заходів щодо дотримання взятих на себе договірних зобов'язань у відносинах з Білоруссю.

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Також офіційний Мінськ застеріг, що залишає за собою право на застосування "відповідних заходів щодо захисту національних інтересів згідно з міжнародними нормами".

На початку жовтня президент України Володимир Зеленський підписав указ "Про деякі заходи щодо залучення підприємців, висококваліфікованих фахівців, які є громадянами Республіки Білорусь". Документ сприятиме "розвитку інвестиційного потенціалу України та залученню висококваліфікованих ІТ-фахівців та інноваторів", зазначалося в повідомленні на сайті українського президента.