Мінприроди: Аварія танкерів РФ несе загрозу узбережжю Криму

Український науковий центр екології моря змоделював ключові загрози через розлив мазуту після аварії російських танкерів у Керченській протоці. Попередньо збитки внаслідок аварії можуть сягати $14 млрд.

Мазут після аварії російських танкерів у Керченській протоці досяг російського міста Анапа, а самі нафтопродукти продовжують витікати з затонулого судна, повідомило у понеділок, 23 грудня, міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України з посиланням на модельні розрахунки, проведені Українським науковим центром екології моря (УкрНЦЕМ) для періоду з 23 до 29 грудня 2024 року.

За попередніми розрахунками УкрНЦЕМ, нафтопродукти продовжують забруднювати Керченську протоку та узбережжя Криму, проте "спостерігається поступове переміщення забруднення у східному напрямку, до відкритої акваторії Чорного моря".

"23 грудня пляма мазуту концентрується в районі Керченської протоки. У наступні дні мазут під впливом вітрових умов і течій почне поступово розширюватися. За даними УкрНЦЕМ, до ключових загроз у цей період можна віднести забруднення прибережних природоохоронних територій України, зокрема територій Опукського природного заповідника та ландшафтного парку "Мис Такиль" в Криму", - йдеться у повідомленні.

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З 25 грудня через зміну синоптичної ситуації прогнозується поступовий рух нафтопродуктів у північно-західному напрямку, що, ймовірно, створить потенційну загрозу досягнення мазутом південного узбережжя Криму. "Надалі мазут може знову поширитися на північ від точки, де затонуло судно, в напрямку Азовського моря, що підтверджується результатами моделювання на 27-29 грудня", - додають українські фахівці.

У міндовкіллі наголошують, що на сьогодні досі залишаються невідомими точна кількість мазуту, що залишається у затонулій частині судна, та швидкість витікання мазуту, яка може залежати від гідрологічних умов, ступеня руйнування корпусу судна та інших факторів. "Ці фактори створюють значну невизначеність у прогнозуванні масштабів забруднення", - пояснили у відомстві.

15 грудня повідомлялося про те, що в Керченській протоці тонуть два танкери - "Волгонефть-212" і "Волгонефть-239". На борту танкерів перебували 13 і 14 осіб відповідно. Рятувальники евакуювали 13 членів екіпажу танкера "Волгонефть-212", але один із них загинув. Танкери переміщували мазут. У морі фіксують розлив нафти. 17 грудня міністерка захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук повідомила, що попередньо збитки внаслідок аварії двох танкерів у Керченській протоці можуть сягати $14 млрд.