Міносвіти затвердило перелік міст, де можна буде скласти нове ЗНО

Міністерство освіти і науки України затвердило перелік населених пунктів, у яких буде сформовано попередню мережу тимчасових екзаменаційних центрів для проведення національного мультипредметного тесту (НМТ). Згідно з повідомленням пресслужби міністерства, перелік безпечних місць визначили обласні військові адміністрації.

Тест попередньо планують провести у 20 областях України та Києві. "Наразі неможливо провести НМТ у Донецькій, Луганській, Харківській та Херсонській областях. Учасники, які не зможуть дістатися до місць проведення основної сесії НМТ, зможуть подати заявки для участі в додатковій або спеціальній сесії тестування", - йдеться в повідомленні. Основна сесія відбудеться з 18 липня по 10 серпня, додаткова з 16 липня по 20 серпня, спеціальна з 12 по 16 вересня.

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У Міносвіти наголосили, що з міркувань безпеки назви населених пунктів, де відбудуться тестування, не оприлюднюють. "Однак учасники на своїх інформаційних сторінках з 20 травня до 7 червня включно зможуть підтвердити бажання взяти участь у НМТ і вибрати з переліку найзручніший для доїзду населений пункт. Міносвіти та Український центр оцінки якості освіти закликають вступників, батьків та освітян із розумінням поставитися до того, що до екзаменаційних центрів потрібно буде добиратись".

Незабаром мають затвердити перелік країн та міст Європи, де НМТ зможуть пройти учасники, які змушені були виїхати за межі України.

Тести не для всіх

Попередня реєстрація на участь у НМТ завершилася 19 квітня. Як повідомили DW у міносвіти, понад 340 тисяч вступників подали заявки. Тепер вони мають обрати місто, де складатимуть тест і підтвердити свою участь. Тести складатимуть лише очно для "впевненості в повній неупередженості щодо атестації претендентів". Передбачено можливе призупинення тестування у разі оголошення повітряної тривоги. Після виконання комплексного тесту, що містить завдання з математики, української мови та історії України, абітурієнти одразу отримають три оцінки за шкалою 100-200 балів.

Провести українські іспити на території, тимчасово непідконтрольній Україні, без ризиків для життя та здоров'я учасників неможливо, наголосив міністр освіти України Сергій Шкарлет під час брифінгу. Вступники звідти матимуть або приїхати на підконтрольні частини України для складання НМТ, або подаватися у вищі навчальні закладати онлайн на контрактну форму навчання. Для вступу на деякі спеціальності буде достатньо мотиваційних листів, які можна буде надіслати онлайн.