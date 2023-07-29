Міносвіти ФРН побоюється шпигунства китайських стипендіатів

Міністерка освіти Німеччини підтримала ініціативу баварського університету, який відмовився приймати студентів з Китаю, які фінансуються виключно державною стипендією.

Дослідницькі інститути та університети Німеччини повинні захищатися від можливого шпигунства з боку одержувачів державних стипендій з Китаю, заявила міністерка освіти ФРН Беттіна Штарк-Ватцінґер (Bettina Stark-Watzinger) у суботу, 29 липня.

"Китай дедалі більше стає конкурентом і системним суперником у науці та дослідженнях", - заявила міністерка, похваливши підхід у цьому питанні університету ім. Фрідріха-Александра в Ерлангені та Нюрнберзі (FAU).

FAU перестав приймати одержувачів держстипендії КНР

З 1 червня в FAU ухвалили рішення не допускати студентів і аспірантів, які фінансуються виключно Китайською стипендіальною радою (CSC), пише агентство dpa.

Штарк-Ватцінґер назвала цю стипендію "стратегічним інструментом Китаю", за допомогою якого КНР намагається закрити технологічні прогалини за рахунок здобуття знань за кордоном. "Рішення FAU також має спонукати інші установи переглянути свої відносини співпраці з CSC. Тут дослідницькі інститути, університети та посередницькі організації несуть відповідальність, пов'язану з академічною свободою", - заявила вона.

Заборона FAU не поширюється на студентів, які крім стипендії CSC отримали підтримку в інших місцях. Державна стипендія КНР піддається критиці, зокрема через зобов'язання її одержувачів підписувати гарантії лояльності Китаю під загрозою штрафів та інших юридичних наслідків.

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