Міноборони: Мета Росії - примусити Україну до капітуляції

Україна не применшує загрозу, її рівень дійсно високий, натомість влада прогнозує всі сценарії, обираючи тактику поведінки. Про це на брифінгу у понеділок, 21 лютого, розповів міністр оборони України Олексій Резніков.

"Серед інших ми розглядали сценарій, що РФ спробує буквально оточити військами: від Бреста до Таганрога, по суходолу, на двох морях та в тимчасово окупованому Криму. Та позначити активність на тимчасово окупованій частині Молдови, у Придністров'ї. Також очікувалось, що РФ на тлі цього влаштує загострення на сході України", - зазначив міністр.

За його словами, все це буде супроводжуватись іншими засобами тиску: кібератаками, мінуваннями цивільних об'єктів, спробами влаштувати заворушення під різними приводами. Мета таких дій - розхитати Україну зсередини, щоб змусити до капітуляції, вважає міністр.

"Щоб ми змінили політичний курс та відмовились ЄС та НАТО, а врешті решт втратили незалежність. Наразі цей сценарій намагаються втілити", - зазначив Резніков.

147 тисяч військових РФ навколо України

За даними міноборони, підрозділи РФ навколо кордонів України налічують 127 тисяч осіб наземного компоненту, з морською та авіаційною компонентами - 147 тисяч. Як повідомив Резніков, українська влада не бачить жодних ознак відведень і не може говорити про зменшення кількості контингенту.

"Ті частини, які зараз у русі, можуть бути повернуті до попередніх місць чи перекинуті на іншу ділянку", - вважає міністр оборони.

Визнання "ЛДНР" може стати приводом для вторгнення

Крім того, Резніков вважає, що у разі визнання самопроголошених "ЛДНР", Москва не лише порушить територіальну цілісність України, це буде приводом для потенційного вторгнення.

"Це (визнання "ЛДНР". - Ред.) вже буде порушенням загальновизнаних норм міжнародного права, і це означатиме, що, по суті, це і є pretext (привід. - Ред.), як говорять англійською мовою, для потенційного вторгнення через якесь там введення якихось миротворців або чогось такого, як там вони це називатимуть", - зазначив міністр.

Він додав, що в такому випадку міжнародна спільнота матиме повне право на впровадження санкцій проти РФ.

Ескалація на Донбасі

Ескалація на Донбасі різко сталася 16 лютого. Відтоді загинули двоє українських військовослужбовців, семеро зазнали поранень. Самопроголошені ватажки непідконтрольних Києву територій Донбасу оголосили масову евакуацію дітей, жінок і людей похилого віку до РФ за погодженням з російським керівництвом, а також загальну мобілізацію чоловіків під приводом нібито запланованого "наступу" Збройних сил України.

Західна розвідка кілька тижнів поспіль попереджала, що Росія готує провокації і надумані приводи, аби здійснити наступ на українські території. Москва агресивні наміри заперечує, хоча, як свідчать дані аналітиків, продовжує накопичувати війська біля українських кордонів. Україна відкидає можливість проведення будь-яких наступальних операцій на Донбасі та підготовку до нападу.