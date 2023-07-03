Міноборони: За тиждень Україна звільнила понад 37 кв. км

На Півдні та Сході українські військові протягом тижня вели оборонні та наступальні дії, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. За минулий тиждень вдалося звільнити понад 37 квадратних км території.

Сили оборони України протягом минулого тижня на Сході звільнили дев'ять квадратних кілометрів території, а на Півдні - 28,4 квадратних кілометра, повідомила у понеділок, 3 липня, заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, Україна проводила наступальну операцію на Мелітопольському та Бердянському напрямках. "Вели наступальні дії на напрямках Новодарівка, Приютне, Новоданилівка, Роботине, Новосілка, Старомайорське, мали успіх", - написала Маляр у Telegram.

При цьому українським воїнам вдалося за минулий тиждень збільшити звільнені територіі на 28,4 квадратних кілометри, додала вона. Загалом, за даними Маляр, з початку наступу Україна звільнила на Півдні 158,4 квадратних кілометра.

Водночас на Сході тривають як наступальні, так і оборонні дії. "Ми рухаємось на Бахмутському напрямку, а ворог і надалі веде наступ на - Лиманському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Противник намагається витіснити наші війська із займаних позицій, але отримує гідну відсіч. Зараз там тривають важкі бої", - зазначила Маляр. За її даними, кількість обстрілів з боку військ РФ на Сході за тиждень збільшилась вдвічі: позаминулий тиждень - 6457 обстрілів, минулий тиждень - 11 753 обстріли.

При цьому на Сході українські воїни "у результаті покращення оперативного (тактичного) положення та вирівнювання лінії фронту" збільшили звільнену площу на дев'ять квадратних кілометрів, вказала заступниця міністра.

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За добу відбулося 39 бойових зіткнень

За даними генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ), війська РФ зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках, де тривають важкі бої. Протягом останньої доби там відбулося 39 бойових зіткнень.

Натомість на Запорізькому та Херсонському напрямках окупанти, за даними генштабу, зосереджують основні зусилля на недопущенні просування українських військ. Також росіяни минулої доби вчинили обстріли низки населених пунктів України.

Нагадаємо, 28 червня головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що Україні вдалося перехопити стратегічну ініціативу.