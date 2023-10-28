Міноборони України оцінило втрати РФ у районі Авдіївки

Росіяни не полишають спроб оточити Авдіївку на Донеччині. Україна стверджує, що РФ втратила там близько 4 тисяч військових.

Втрати Росії на Авдіївському напрямку становлять наразі приблизно чотири тисячі військовослужбовців. Такі дані міністр оборони України Рустем Умєров навів у телефонній розмові з американським колегою Ллойдом Остіном.

"Втрати ворога у районі Авдіївки станом на цю хвилину - приблизно 4 тисячі солдат", - йдеться у повідомленні українського міноборони у Telegram. При цьому не уточнюється, чи йдеться лише про загиблих чи про загиблих та поранених.

Умєров подякував за продовження співпраці та постачання Україні артилерійських і ракетних боєприпасів.

"Подальше постачання ATACMS дозволить ефективніше завдавати вогневі ураження по військовій інфраструктурі та командних пунктах у глибокому тилу ворога на окупованих українських територіях", - йдеться у повідомленні.

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Раніше цього тижня координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі 26 жовтня повідомляв, що Москва зазнала "значних втрат" у наступі на Авдіївку, зокрема, щонайменше 125 одиниць бронетехніки і "тисячі" поранених.

Війська РФ активізували наступ на Авдіївку в жовтні, завдаючи масованих ударів по місту, намагаючись до настання зими просунути лінію фронту вперед. Інформацію про власні втрати Україна не надає.

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