Міноборони РФ заявляє, що в Криму збили 38 дронів

Міноборони РФ заявляє, що в Криму збили 38 дронів3 березня 2024 р.
Російське міністерство оборони заявило, що вночі над територією тимчасово окупованого Кримського півострова збили 38 дронів. Таку заяву міноборони опублікувало у Telegram в неділю, 3 березня. Про наслідки нічної атаки міноборони РФ, як завжди, не повідомило. Там традиційно звинуватили в атаці Україну.
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Вибухи на нафтобазі в Феодосії
Місцеві та російські телеграм-канали повідомили, що у Феодосії в Криму у ніч на неділю було чути потужні вибухи.
Так, телеграм-канал "Кримський вітер" опублікував відео, на якому видно спалах у районі феодосійської нафтобази. У телеграм-чаті "Подслушано Феодосія" низка учасників повідомила про множинні вибухи, частина з яких, за їхніми словами, нагадувала роботу ППО. Про вибухи у Феодосії з посиланням на місцевих жителів також повідомили телеграм-канали "Суспільне Крим" і SHOT.
Окупаційна влада півострова поки ніяк не коментувала ці повідомлення. Нафтобаза "Морський Нафтовий термінал" у Феодосії, за даними "Радіо Свобода", вже неодноразово зазнавала атак.
Нагадаємо, напередодні росЗМІ повідомляли про приліт дрона в будинок в Санкт-Петербурзі. Його ймовірною ціллю називали нафтобазу, яка знаходиться на відстані кілометра від місця події.