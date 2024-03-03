Міноборони РФ заявляє, що в Криму збили 38 дронів

Місцеві телеграм-канали повідомляють про вибухи на нафтобазі в Феодосії. Російське міністерство оборони заявило про 38 збитих українських дронів над територією окупованого півострова.

Російське міністерство оборони заявило, що вночі над територією тимчасово окупованого Кримського півострова збили 38 дронів. Таку заяву міноборони опублікувало у Telegram в неділю, 3 березня. Про наслідки нічної атаки міноборони РФ, як завжди, не повідомило. Там традиційно звинуватили в атаці Україну.

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Вибухи на нафтобазі в Феодосії

Місцеві та російські телеграм-канали повідомили, що у Феодосії в Криму у ніч на неділю було чути потужні вибухи.

Так, телеграм-канал "Кримський вітер" опублікував відео, на якому видно спалах у районі феодосійської нафтобази. У телеграм-чаті "Подслушано Феодосія" низка учасників повідомила про множинні вибухи, частина з яких, за їхніми словами, нагадувала роботу ППО. Про вибухи у Феодосії з посиланням на місцевих жителів також повідомили телеграм-канали "Суспільне Крим" і SHOT.

Окупаційна влада півострова поки ніяк не коментувала ці повідомлення. Нафтобаза "Морський Нафтовий термінал" у Феодосії, за даними "Радіо Свобода", вже неодноразово зазнавала атак.

Нагадаємо, напередодні росЗМІ повідомляли про приліт дрона в будинок в Санкт-Петербурзі. Його ймовірною ціллю називали нафтобазу, яка знаходиться на відстані кілометра від місця події.