Війна Росії проти України - новини п'ятниці, 13 січня (час київський).

Міноборони РФ заявляє про взяття Соледару

++13.00++

Міноборони РФ заявляє, що російські військові увечері,12 січня, установили контроль над Соледаром Донецької області. "Встановлення повного контролю над Соледаром дає змогу відрізати шляхи постачання українських військ у розташованому на південний захід від нього місті Артемівськ, після чого заблокувати й узяти в "котел" підрозділи ЗСУ, які залишаються в ньому", - йдеться у повідомленні відомства в Telegram. Київ не коментував ці дані. В українському оборонному відомстві зранку стверджували, що ЗСУ намагаються втримати оборону.

++12.33++

Спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін запропонував конфіскувати майно росіян, які виїхали з країни і виступають проти війни в Україні. Про це він написав у своєму Telegram-каналі. Він запропонував доповнити відповідні статті Кримінального кодексу пунктом про конфіскацію в таких росіян майна, "щоб відшкодувати завдані збитки".

++12.15++

"Приблизно 500 чи 600" російських військових гинуть щодня у війні, тоді як Україна втрачає десяту частину цього, заявив інтерв'ю ВВС міністр оборони України Олексій Резніков.

Він також наголосив, що ситуація в Соледарі була "дуже складною", але "під контролем". Міністр зазначив, що "вагнерівців" використовували в атаках "хвиля за хвилею", що призвело до великої кількості смертей. За його словами, Євген Пригожин, який фінансує ПВК, зацікавлений у можливій економічній вигоді від захоплення міста, де розташовані найбільші в Європі соляні шахти.

Резніков також припустив, що Росія може спробувати зібрати "сили, боєприпаси та зброю" для наступу з районів, які вона вже окупувала на півдні та сході України.



++11.40++

Росія намагається створити двохмільйонну армію, вважають у Головному управлінні розвідки міністерства оборони України. Найближчими днями Москва може оголосити проведення чергової хвилі мобілізації, йдеться у повідомленні ГУР МО. У такий спосіб до російської армії потраплять ще 500 тисяч людей, що дозволить РФ створити стратегічні резерви, зауважують у розвідці.

++11.00++

Рівень довіри українців до Збройних сил сягнув 96 відсотків у порівнянні з 72 відсотками рік тому, свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціологі (КМІС). Другу сходинку в рейтингу довіри посів президент України Володимир Зеленський (84 відсотки) та волонтери (84 відсотки).

Крім того, соціологи простежили значне зростання довіри до Служби безпеки України (з 29 відсотків до 63 відсотків) та Національної поліції (з 30 відсотків до 58 відсотків). Найнижчий рівень довіри - до судів та прокурорів

++10.30++

Діяльність російської приватної військової компанії (ПВК) Вагнера та її ймовірні спроби вербувати солдатів у Сербії та інших країнах світу викликають серйозне занепокоєння у влади США. Про це в заявив під час візиту в Белград радник американського Держдепартаменту Дерек Шолле.

"Ми бачимо, що група Вагнера намагається вербувати солдатів із Сербії та інших країн, і це те, що ми терпіти не маємо наміру, - сказав Шолле журналістам після зустрічі із сербським президентом Александаром Вучичем. - Я не знаю, чи є побоювання (у Сербії. - Ред.), ми говорили про наші побоювання, і ми сподіваємося на співпрацю з урядом тут, у Белграді, і в інших місцях, де є ця група, щоб покласти край її діяльності", - сказав він.

++09.50++

РФ залучає в'язнів для виробництва низькотехнологічної зброї, йдеться у щоденному зведенні британської розвідки за 13 січня. Там зазначається, що у листопаді "Уралвагонзавод" (УВЗ) - найбільший російський виробник танків, повідомив місцевим ЗМІ про працевлаштування 250 ув'язнених після зустрічі з Федеральною службою виконання покарань (ФСВП). "У Росії існує давня традиція використання праці ув'язнених, але з 2017 року примусові роботи як окреме кримінальне покарання було запроваджене знову", - йдеться у зведенні. Маючи один з найвищих показників ув'язнення у світі, ФСВП контролює розгалужену імперію з понад 400 тисяч ув'язнених і часто звинувачується у надзвичайній жорстокості та корупції. Водночас ув'язнені є унікальним людським ресурсом, який російське керівництво може використовувати для підтримки війни проти України, в той час як охочих добровольців все ще не вистачає, припускають у розвідці Великобританії. За їхніми даними, праця в'язнів буде особливо затребувана виробниками низькотехнологічних озброєнь, таких як "Уралвагонзавод", які майже напевно перебувають під інтенсивним тиском Москви щодо збільшення обсягів виробництва.

++09.20++

Українські захисники намагаються втримати оборону в Соледарі, стверджує заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. "Ніч в Соледарі була гарячою, тривали бої. Ворог кинув ледь не всі основні сили на донецький напрям та підтримує високу інтенсивність наступу. Наші бійці відважно намагаються втримати оборону. Це складний етап війни, але ми у цій війні переможемо", - написала вона в Telegram.

РФ, ймовірно, повністю захопила Соледар - ISW

++09.11++

Російські сили, цілком ймовірно, контролюють територію Соледара в Донецькій області, йдеться в останньому аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW). При цьому підкреслюється, що захоплення всього міста не має великого оперативного значення і не означає неминучого оточення Бахмута. Аналітики вважають, що росіяни, судячи з усього, витіснили українських військових також із західних околиць міста. Що стосується зробленої напередодні заяви президента України Володимира Зеленського про збереження ЗСУ позицій у Соледарі, то аналітики вважають, що йшлося радше про оборонні позиції в околицях, але не в самому місті.

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++08.45++

У київському парку імені Тараса Шевченка з'явилася "юрта незламності" - збудований казахською діаспорою переносний будинок, де можна зігрітися, випити чаю і зарядити мобільний телефон у разі відключення електрики через російські обстріли. Її офіційне відкриття заплановано на 14 січня.

Це вже друга "юрта незламності", зведена в Україні. Перша працює з 6 січня в Бучі, і її відкриття спричинило критику російського міністерства закордонних справ у бік казахської влади. союзництву".

"Юрта незламності" в Бучі Фото: Oleksii Chumachenko/AA/picture alliance

++08.22++

Експрем'єр Великобританії Борис Джонсон планує знову відвідати Україну, повідомляє з посиланням на джерела The Guardian. "Колишній прем'єр-міністр сказав друзям, що має намір поїхати до Києва найближчими місяцями, щоб продемонструвати свою публічну підтримку країні у боротьбі з російським агресором", - йдеться у повідомленні. Інсайдери в уряді сказали, що вони не переймаються тим, що попередник Ріші Сунака представляє Великобританію таким чином.

Італії відбудеться конференція з відновлення України

++07.50++

В Італії готують проведення конференції з питань відновлення України. Про це ввечері 12 січня повідомили в міністерстві у справах підприємств та вирробнитва Італії за підсумками візиту глави цього відомства Адольфо Урсо до Києва. Захід має об'єднати представників українського уряду та італійського бізнесу і запланований на березень. Пресслужба міністерства також повідомила, що у зв'язку з майбутнім запланованим візитом в Україну прем'єр-міністерки Джорджи Мелоні також обговорювали питання, що стосуються "конференції донорів і перспектив плану мирного врегулювання".

++07.25++

Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова закликала держави ООН підтримати резолюцію про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ. "Ми закликаємо всі відповідальні держави підтримати резолюцію про створення трибуналу, яку ми збираємося винести на розгляд Генеральної Асамблеї", - сказала вона на відкритих дебатах Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку, передає "Укрінформ".

++07.00++

Близько 15 єврокомісарів приїдуть до Києва 2 лютого для зустрічей із представниками уряду України, заявила представниця Єврокомісії Дана Спінант агенції AFP. Йдеться про єврокомісарів, пов'язані з релевантними для Києва темами: "фінансовими питаннями, питаннями членства в ЄС або енергетики". Остаточний список делегації ще має бути затверджений. Візит відбудеться напередодні зустрічі українського президента Володимира Зеленського з головою Єврокомісіїї Урсулою фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) і главою Євроради Шарлем Мішелем, яка запланована на 3 лютого.

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