Міноборони РФ заявило про збиття 36 дронів у трьох областях

Російське міноборони заявило про збиття десятків дронів - над Брянською, Курською та Бєлгородською областями.

Міністерство оборони Російської Федерації заявило про нібито збиття 36 українських безпілотників літакового типу в ніч на понеділок, 1 липня.

Як стверджує російське відомство, черговими засобами протиповітряної оборони (ППО) було "знищено і пригнічено" 18 дронів над територією Брянської області. Також повідомляється, що по дев'ять українських БпЛА було знищено над територіями Курської та Бєлгородської областей.

Зі свого боку губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що внаслідок нічної атаки було пошкоджено лінії електропередач, через що у низці населених пунктів тимчасово відсутнє електропостачання.

Нагадаємо, у неділю міноборони РФ також заявляло про знищення 36 українських безпілотників, які вночі атакували прокордонні регіони.

У суботу, 29 червня, тимчасовий виконувач обов'язків губернатора Курської області Олексій Смирнов заявив про п'ятьох загиблих в селищі Городище Рильського району нібито внаслідок влучання БпЛА по житловому будинку.