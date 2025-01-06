Міноборони РФ заявило про повний контроль над Кураховим

Як стверджують в Москві, війська РФ окупували Курахове, бої за яке точилися з осені цього року. Україна цю інформацію наразі не коментувала, тож підтвердження чи спростування цієї заяви немає.

Міністерство оборони Росії зранку у понеділок, 6 січня, заявило про те, що російська армія нібито повністю захопила місто Курахове на Донеччині.

У російському відомстві стверджують, що нібито встановили контроль "над цим важливим логістичним вузлом", і це "істотно ускладнило тилове і технічне забезпечення угруповання ЗСУ на Донецькому напрямку".

Підтвердження чи спросування цієї інформації наразі немає - ні політичне керівництво України, ні військове командування її ще не коментувало.

У зведенні генерального штабу Збройних сил України станом на 08:00 6 січня вказується, що на Курахівському напрямку Сили оборони України відбили 27 атак. Основні зусилля військ РФ були зосереджені у районах Слов’янки, Петропавлівки, Курахового та Дачного.

Бої за Курахове, яке є важливим промисловим центром півдня Донбасу, точаться з осені 2024 року. До початку воєнних дій у місті проживало близько 18 тисяч людей.

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