  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіДострокові вибори в НімеччиніУкраїнські біженці в Німеччині
Останні відео
КонфліктиУкраїна

Міноборони РФ заявило про повний контроль над Кураховим

Анастасія Шепелева
6 січня 2025 р.

Як стверджують в Москві, війська РФ окупували Курахове, бої за яке точилися з осені цього року. Україна цю інформацію наразі не коментувала, тож підтвердження чи спростування цієї заяви немає.

https://p.dw.com/p/4oqmq
Курахове, жовтень 2024 року
Бої за Курахове точилися з осені 2024Фото: ROMAN PILIPEY/AFP

Міністерство оборони Росії зранку у понеділок, 6 січня, заявило про те, що російська армія нібито повністю захопила місто Курахове на Донеччині.

У російському відомстві стверджують, що нібито встановили контроль "над цим важливим логістичним вузлом", і це "істотно ускладнило тилове і технічне забезпечення угруповання ЗСУ на Донецькому напрямку".

Підтвердження чи спросування цієї інформації наразі немає - ні політичне керівництво України, ні військове командування її ще не коментувало. 

У зведенні генерального штабу Збройних сил України станом на 08:00 6 січня вказується, що на Курахівському напрямку Сили оборони України відбили 27 атак. Основні зусилля військ РФ були зосереджені у районах Слов’янки, Петропавлівки, Курахового та Дачного.

Бої за Курахове, яке є важливим промисловим центром півдня Донбасу, точаться з осені 2024 року. До початку воєнних дій у місті проживало близько 18 тисяч людей.

Читайте також: "Де тонко, там і рветься". Чому РФ просувається на Донеччині

Швидкий наступ РФ на Донеччині: в чому причини?

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Українські війська у Сумській області поблизу кордону з РФ, серпень 2024 року

У міноборони РФ визнали, що ЗСУ пішли в наступ на Курщині

У міноборони РФ визнали, що ЗСУ пішли в наступ на Курщині

ЗСУ зранку пішли у наступ поблизу Суджі на Курщині. В міноборони РФ це визнали, але стверджують про нібито відбиття двох "контратак" у регіоні.
Конфлікти5 січня 2025 р.
Українська артилерія біля Покровська, жовтень 2024 року

Війська РФ намагаються охопити Покровськ - ОСУВ "Хортиця"

Війська РФ намагаються охопити Покровськ - ОСУВ "Хортиця"

Міських боїв у Покровську наразі немає, але війська РФ намагаються просуватися у прилеглих населених пунктах, повідомив речник ОСУВ "Хортиця".
Конфлікти2 січня 2025 р.
Президент України Володимир Зеленський 

Зеленський: Робитимемо все, щоб у січні стабілізувати фронт

Зеленський: Робитимемо все, щоб у січні стабілізувати фронт

Стабілізація фронту залежить, зокрема, від постачання зброї партнерами та військових, які зараз навчаються, заявив в інтерв'ю "Єдиним новинам" президент України Володимир Зеленський.
Конфлікти3 січня 2025 р.