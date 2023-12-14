Міноборони РФ заявило про нічну атаку дев'яти БПЛА
Міноборони РФ стверджує, що в ніч на четвер, 14 грудня, засоби протиповітряної оборони збили і перехопили в російських регіонах дев'ять безпілотників літакового типу, нібито запущених з території України. У повідомленні відомства, опублікованому в Telegram, вказується, що це сталося над територією Калузької та Московської областей.
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Раніше мер Москви Сергій Собянін заявив, що впродовж ночі в Наро-Фомінському міському окрузі було відбито дві атаки дронів, що летіли в бік російської столиці. За попередніми даними, в обох випадках обійшлося без руйнувань і постраждалих.
За словами калузького губернатора Владислава Шапші, один безпілотник було збито на території Сухиницького району Калузької області. Про постраждалих і руйнування інформації немає.