Міноборони РФ заявило про атаку 36 дронів по прикордонню

15 дронів знешкодили над Курською областю, дев'ять - над Липецькою, по чотири - над Воронезькою і Брянською областями і по два - над Орловською і Бєлгородською областями, стверджує міноборони РФ.

Міністерство оборони Росії заявило про знищення 36 безпілотників в ніч на неділю, 30 червня, нібито запущених Україною.

З них 15 знешкодили над Курською областю, дев'ять - над Липецькою, по чотири - над Воронезькою і Брянською областями і по два - над Орловською і Бєлгородською областями, стверджує відомство.

За даними губернатора Брянщини Олександра Богомаза, постраждалих і руйнувань унаслідок цієї атаки не було. Зі свого боку губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков написав у Telegram, що два дрони-камікадзе влучили у багатоквартирний будинок у місті Грайвороні.

"У двох квартирах вибито вікна, також осколками посічено один автомобіль. Інформація уточнюється, поквартирний обхід буде здійснено у світлий час доби", - йдеться в повідомленні.

Напередодні ввечері Гладков заявив про атаки БпЛА на три населені пункти регіону. Як він стверджував, у Бєлгороді безпілотник скинув вибуховий пристрій на парковку: пошкоджено два автобуси і два легкові автомобілі.

У Грайворонському міському окрузі в селищі Радгоспний FPV-дрон нібито атакував приватне нежитлове домоволодіння - пошкоджено дах і навіс будинку, а також покрівлю гаража і паркан, додав Гладков. Водночас у селі Богун-Городок Борисівського району внаслідок скидання вибухового пристрою з безпілотника в одному приватному будинку вибито вікна і пошкоджено покрівлю.

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