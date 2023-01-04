Міноборони РФ визнало загибель ще 26 солдатів у Макіївці

У міністерстві оборони РФ уже визнали загибель 89 російських солдатів у Макіївці в новорічну ніч внаслідок удару ЗСУ по профтехучилищу, де вони базувалися. Новини дня.

Війна Росії проти України - новини середи, 4 січня.

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Внаслідок обстрілів російською армією території Донеччини 3 січня загинув цивільний у Кураховому. Ще п'ятеро людей дістали поранень, повідомляє голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

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Ердоган поговорить з Путіним і Зеленським

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган проведе сьогодні телефонні переговори президентами Росії Володимиром Путіним та України Володимиром Зеленським, повідомив його речник в ефірі телеканалу NTV.

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Ввечері 3 січня російські солдати атакували ракетами околиці Запоріжжя. "В результаті прильоту на об'єкті інфраструктури зруйновані виробничі будівлі та виникла пожежа", - повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух. Постраждали також житлові будинки, що розташовані поруч. За попередніми даними, одна людина поранена.

++07:28++

Війська РФ завдали протягом минулої доби семи ракетних і 18 авіаційних ударів та здійснили понад 85 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі міст Краматорськ Донецької області, Запоріжжя та Херсон. Є постраждалі серед мирного населення.

Як повідомляє генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні, українські військові відбили за добу атаки російської армії в районах двох населених пунктів Луганщини та восьми Донеччини. Авіація завдала 12 ударів по районах зосередження окупаційних військ та удар по позиції російського зенітно-ракетного комплекса, а ракетники та артилеристи вразили два пункти управління, п'ять районів зосередження сил і техніки, склад боєприпасів і пункт управління безпілотниками. "Підтверджено ураження противника 2 січня в районах населених пунктів Токмак, Мелітополь, Бердянськ, Пологи та Василівка Запорізької області: знищено два склади боєприпасів, до 10 одиниць військової техніки різного типу, уражено два пункти дислокації окупантів, ліквідовано та поранено до 260 військовослужбовців збройних сил РФ", - ідеться у зведенні.

++07:14++

Міноборони РФ визнало загибель ще 26 солдатів у Макіївці

Міністерство оборони РФ визнало загибель ще 26 російських солдатів у Макіївці на Донеччині внаслідок ракетного удару Збройних сил України по пункту їхнього базування. "Під час розбору завалів залізобетонних конструкцій кількість загиблих наших товаришів збільшилася до 89. Серед загиблих - заступник командира полку підполковник Бачурін", - ідеться у Telegram міністерства, яке раніше підтвердило загибель 63 військових.

Україна ж стверджує, що в Макіївці загинули 400 і були поранені 300 російських військових. Міноборони РФ заявляє, що їх атакували в новорічну ніч у будівлі професійного технічного училища чотирма снарядами системи HIMARS.

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