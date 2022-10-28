Міноборони РФ відзвітувало Путіну про завершення мобілізації

247-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події п'ятниці, 28 жовтня.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 27 жовтня.

На цій сторінці DW розповідає про події п'ятниці, 28 жовтня (час київський).

++19:58++

Польща скасувала спрощену процедуру працевлаштування для громадян Росії. Про це повідомила міністерка з питань сім'ї та соціальної політики Марлена Малонг Польському агентству друку. За її словами, рішення ухвалене у зв'язку з нападом Росії на Україну і зростанням ризику масової міграції з РФ. Росіяни, які вже працевлаштувалися за спрощеною процедурою, зможуть продовжувати працювати до закінчення строку дії відповідних дозволів.

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++19:29++

Постійний представник Росії при Організації Об'єднаних Націй Василь Небензя вкотре звинуватив на засіданні Ради безпеки Україну та США в "проведенні програм з розробки біологічної зброї". Як ідеться на сайті Радбезу ООН, 27 жовтня він заявив, що американське міністерство оборони "фінансувало 30 українських лабораторій до 2020 року", а "на одному з об'єктів в Одесі були зібрані збудники небезпечних інфекційних захворювань з можливістю поширення через птахів, кажанів і комарів". Він продовжив, що 9 березня російські окупаційні війська виявили в Херсонській області України контейнери, які могли бути використані для розпилення біологічних агентів. За його словами, "США мають патент, який передбачає використання дрона для розповсюдження інфікованих комарів, які можуть бути використані для нанесення шкоди військовослужбовцям".

Тим часом секретарю російської Ради безпеки сьогодні довелося вибачатися за свого помічника Олексія Павлова, який днями написав статтю про "тотальні неоязичницькі культи в Україні", в якій назвав "сектою" єврейський рух "Хабад Любавич", стверджуючи, що до нього належить олігарх Ігор Коломойський. Цим обурився головний рабин Росії. Патрушев визнав, що саме слова про "секту" були помилковими і "відображають особисту думку Павлова".

++18:59++

Канада продаватиме облігації з державною підтримкою для збору коштів Україні та запровадить санкції щодо ще 35 росіян.

"Канадці тепер зможуть звертатися до великих банків, щоби придбати облігації, які будуть погашатися через п'ять років з відсотками. Ці кошти підуть на підтримку уряду України, щоб той міг продовжувати підтримувати український народ", - сказав прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на щорічних зборах Конгресу українців Канади у Вінніпезі. Канада має одну з найбільших у світі українських діаспор.

Трюдо не уточнив, коли саме облігації надійдуть у продаж. Дохід спрямують в Україну через рахунок Міжнародного валютного фонду.

Санкції, за його словами, торкнуться високопосадовців російських підприємств енергетичного сектору, зокрема, керівництва російського монополіста "Газпром". "Ми продовжимо закручувати гайки всім, хто сприяє цьому незаконному вторгненню", - цитує Трюдо агентство Reuters.

Крім того, Канада планує санкції щодо членів родин поліцейських, слідчих, прокурорів, суддів і тюремних працівників, причетних до грубих і систематичних порушень прав людини, зокрема, лідерів російської опозиції.

++18:37++

Кулебі подзвонив міністр закордонних справ Ірану

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що йому зателефонував іранський міністр Хосейн Амір Абдоллахіан. "Я вимагав, щоб Іран негайно припинив постачання Росії зброї, яку використовують для вбивства цивільних і знищення критичної інфраструктури в Україні", - написав він у Twitter.

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++18:16++

Зеленський присвоїв Празі відзнаку "Місто-рятівник"

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння столиці Чехії Празі почесної відзнаки "Місто-рятівник". "За виявлені гуманізм, милосердя і солідарність з українським народом, всебічну допомогу громадянам України, які вимушено залишили Батьківщину внаслідок збройної агресії Російської Федерації, а також вагому підтримку України у захисті її незалежності та суверенітету", - пояснюється у документі, датованому сьогоднішнім числом.

Вранці міністр внутрішніх справ Чехії показав фото, де на будівлі міністерства в Празі вивісили величезне зображення президента РФ Володимира Путіна у мішку для трупів між прапорами Чехії та України.

++18:11++

Виробник Bayraktar збудує завод в Україні за два роки

Турецька компанія Baykar Makina планує побудувати в Україні завод з виробництва безпілотників Bayraktar протягом двох років.

Bayraktar Фото: Baykar/AA/picture alliance

"Нині ми маємо архітектурний проєкт. Фаза детального проєктування завершена. І ми будемо рухатися вперед з будівництвом. Протягом двох років ми хотіли би завершити його", - сказав виконавчий директор компанії Халук Байрактар агентству Reuters.

За його словами, плани просуваються вперед попри деякі перешкоди, створені повномасштабною війною РФ проти України.

++18:04++

Міноборони РФ відзвітувало Путіну про завершення мобілізації

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу на зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним відзвітував про виконання завдання щодо так званої "часткової мобілізації". "Поставлене вами завдання в 300 тисяч осіб - виконане. Ніяких додаткових завдань не планується. Військові комісаріати продовжать комплектування військ лише за рахунок прийому добровольців і кандидатів на проходження військової служби за контрактом", - сказав він.

За його словами, 218 тисяч мобілізованих проходять підготовку на полігонах, 82 тисячі - вже перебувають в Україні, з них 41 тисяча бере участь у бойових діях.

Видання Meduza зауважує, що указ про завершення мобілізації в Росії Путін не підписував.

++17:49++

Проблеми зі світлом у Києві сподіваються вирішити за два-три тижні

Якщо не буде надзвичайних ситуацій, фахівці "Укренерго" сподіваються протягом двох-трьох тижнів усунути дефіцит електроенергії в Києві, спричинений атаками РФ на об'єкти критичної інфраструктури. Зараз він складає від 20 до 50 відсотків, тому сьогодні система енергозабезпечення української столиці працює в екстреному режимі: електропостачання тимчасово вимикають у всіх районах. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

У Харкові для стабілізації електромереж анонсували відключення електроенергії для населення з 31 жовтня. Вони триватимуть по три години, розповів голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

У самому "Укренерго" повідомили, що вимушені обмеження також стосуватимуться побутових споживачів у Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях, мережі яких найбільше постраждали цього тижня.

++17:20++

У Євросоюзі порівняли промову Путіна з Орвеллом

"Орвеллівським" назвали у Європейській Комісії виступ президента РФ Володимира Путіна на Валдайському форумі. Таку характеристику дала представниця зовнішньополітичної служби ЄС Набіла Массралі на брифінгу в Брюсселі.

Путін на Валдайському форумі 27 жовтня Фото: Sergei Karpukhin/AP/picture alliance

"У промові Путіна неправильне є правильне, правильне є неправильне, правда є брехня, а брехня є правда (як у романі-антиутопії "1984" англійського письменника Джорджа Орвелла. - Ред.)", - зазначила вона.

Вона наголосила, що саме Росія веде війну проти України, і саме її збройні сили стоять за воєнними злочинами проти українського цивільного населення.

++17:07++

Литовський оператор системи передачі електроенергії Litgrid та основний оператор транспортування природного газу в Литві Amber Grid відправили до України обладнання на 100 тисяч євро для ремонту електропідстанцій та газопроводів, пошкоджених російськими ударами.

Тим часом колишній президент і прем'єр міністр Росії, нинішній застпуник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медвєдєв заявив, що ситуація з електропостачанням в Україні налагодиться лише в разі, якщо та визнає російські вимоги на війні та анексію її територій. Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк назвав цю заяву "фактично офіційним зізнанням у тероризмі на державному рівні".

++16:46++

Норвегія розширила санкції щодо Росії, включивши до списку ще 30 фізичних осіб і сім організацій. "Розширені санкції є необхідною відповіддю на жорстоку війну Росії та незаконну анексію регіонів України", - йдеться на сайті норвезького уряду. Під обмеження потрапили, зокрема, організатори псевдореферендумів на окупованих територіях Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей України.

++16:30++

США знімають з озброєння найпотужнішу ядерну бомбу

У міністерстві оборони США вирішили зняти з озброєння термоядерну бомбу B83-1 - останній мегатонний боєприпас у ядерному арсеналі країни.

Міністр оборони США Ллойд Остін Фото: Yves Herman/REUTERS

У національній безпековій стратегії Пентагон пояснив, що можливості застосування B83-1 з часом скорочуються, а її обслуговування потребує дедалі більше коштів. Бомба B83-1 знаходилась на озброєнні з 1983 року.

У стратегії національної безпеки США, опублікованій 27 жовтня Китай називається "найсерйознішим викликом" і "стратегічним конкурентом", а Росія - "гострою загрозою".

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++16:11++

МВС Чехії повісило на будівлю зображення Путіна в мішку для трупів

На будівлі міністерства внутрішніх справ Чехії вивісили зображення президента РФ Володимира Путіна у мішку для трупів між прапорами Чехії та України. Фото опублікував міністр Віт Ракушан. "Ми знаємо, хто наш друг, який проливає кров за нашу свободу. А ще ми знаємо, хто наш ворог", - написав він у Twitter.

++15:50++

У січні-вересні витрати росіян на антидепресанти збільшились на 70 відсотків порівняно з аналогічним періодом минулого року. За дев'ять місяців вони скупили 8,4 мільйона упаковок, що на 48 відсотків більше, ніж раніше, повідомляють російські ЗМІ з посиланням на дані Центру розвитку перспективних технологій.

З-за кордону за цей час завезли на 42 відсотки більше препаратів для лікування депресії, а їхнє вітчизняне виробництво зросло на 24 відсотка. Найвищий рівень попиту на такі ліки - у Москві, Підмосков'ї, Санкт-Петербурзі, Карелії та Ростовській області.

Споживання заспокійливих зросло на 44 відсотки. Експерти Центру припускають, що якщо темпи продажу залишаться на тому ж рівні, то нинішніх запасів антидепресантів у РФ вистачить до квітня 2023 року, а заспокійливих - до березня.

++15:21++

Економічні санкції, запроваджені щодо якоїсь країни, призводять до відчутних для неї втрат, навіть якщо до них не долучаються великі держави на кшталт Китаю, йдеться у спільному дослідженні Німецького інституту економічних досліджень (DIW) та Інституту світової економіки в Кілі (IfW).

Серед інших, експерти проаналізували наслідки санкцій щодо Росії за анексію Криму в 2014 році: обсяг російського експорту скоротився на 36 відсотків, а імпорту - на 30 відсотків. Доходи РФ від торгівлі скоротилися через війну на 10 відсотків, а рівень добробуту жителів країни впав на 1,5 відсотка.

++14:57++

Штайнмаєр: Німеччина та Росія сьогодні протистоять одна одній

Німеччині необхідно відмовитися від старого мислення та надій щодо Росії, заявив президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier), виступаючи з програмною промовою у Берліні.

Штайнмаєр виступив з програмною промовою Фото: Michele Tantussi/REUTERS

"Наші країни сьогодні протистоять одна одній", - сказав він, маючи на увазі війну Росії проти України та позицію Німеччини з цього питання. "По суті, це напад на все, що відстоюємо ми, німці", - констатував президент ФРН.

На його думку, протистояти порушенню Росією права - на користь Німеччини та її партнерів. "У наших інтересах звільнитися від залежності від режиму, який відправляє танки проти сусідньої держави і використовує енергію як зброю. У наших інтересах захистити себе і скоротити свою вразливість", - зазначив Штайнмайєр.

++14.29++

ЗСУ збили вже понад 300 іранських дронів

Починаючи з 13 вересня українські захисники збили вже понад 300 дронів іранського виробництва "Shahed 136", повідомив речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат на брифінгу 28 жовтня. Утім, за його словами в РФ є й інші дрони. Щодо дронів "Shahed 136", то Росія замовила в Ірану 2400 одиниць таких безпілотників, але невідомо, скільки в неї їх зараз, додав Ігнат.

++13.55++

Голова Офісу президента Андрій Єрмак обговорив із радником президента США з національної безпеки Джейкобом Салліваном потреби української армії у боєприпасах та снарядах. "Провів телефонну розмову з радником президента США з національної безпеки Джейкобом Салліваном. У рамках постійного діалогу з партнерами та союзниками поінформував співрозмовника про ситуацію на фронті та заходи, яких вживають сили оборони з метою деокупації українських територій. Окремо було приділено увагу потребам української армії у боєприпасах та снарядах", - написав Єрмак у Telegram-каналі.

++13.40++

Російська окупаційна влада повідомила про завершення евакуації мирного населення з правого берега Херсонської області, зокрема з обласного центру. Відповідне повідомлення поширив російський пропагандистський інформресурс ТАСС із посиланням на місцевого колаборанта Кирила Стремоусова. "Справді, закінчилася евакуація. Це була не примусова евакуація, ми дали можливість людям піти з лінії вогню", - цитують пропагандисти Стремоусова. Утім, ні колаборант, ані російські пропагандистські медіа не повідомили точної кількості мешканців Херсонщини, які вирішили залишити регіон.

Російські окупанти ще 18 жовтня оголосили початок проведення евакуації мирного населення з правобережної частини Херсонщини.

У ВР пропонують достроково припинити повноваження Рабіновича та Васильковського

++13.27++

Голова Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту Сергій Кальченко (фракція "Слуга народу") пропонує Верховній Раді достроково припинити повноваження народних депутатів Вадима Рабіновича та Ігоря Васильковського. Відповідні проєкти постанов зареєстровано у Верховній Раді під номерами 8160 та 8161 у п'ятницю. Згідно з документами, підставою для такого рішення в обох випадках є припинення громадянства Рабіновича та Васильковського.

++12.46++

Українські розвідники виявили чергові докази причетності Ірану до поставок дронів до Росії, які остання застосовує в війні проти України. Як повідомляється на сайті української розвідки, про це йдеться у матеріалі військового телебачення України про дослідження фахівцями ГУР іранського БПЛА Mohajer-6. "Співробітники військової розвідки України, з'ясували, звідки походять складники безпілотника, який росіяни закупили в Ірану для ведення бойових дій в Україні. Також фахівці ГУР міноборони України виявили деталі, марковані офіційною мовою Ірану - фарсі", - йдеться в повідомленні .

Усі докази причетності представників іноземних країн до постачання зброї та її комплектувальних РФ буде передано міжнародним організаціям для запровадження проти них економічних санкцій, кажуть у ГУР.

++11.43++

Російські війська останнім часом активно переходять до оборони на більшості ділянок лінії фронту в Україні, констатують аналітики британської розвідки, як це випливає з останнього аналітичного звіту міноборони Великобританії щодо перебігу бойових дій в Україні, опублікованому в Twitter. "Упродовж останніх шести тижнів спостерігався чіткий перехід російських сухопутних сил до тривалих оборонних дій на більшості ділянок лінії фронту в Україні. Ймовірно, це пов'язано з дещо реалістичнішою оцінкою того, що нині вкрай недоукомплектовані та погано вишколені сили (росіян. - Ред.) в Україні спроможні лише на оборонні операції", - припустили британські розвідники.

У міноборони Сполученого Королівства також переконані, що навіть якщо росіянам вдасться вибудувати довгострокові оборонні лінії в Україні, їхній оперативний план усе одно залишатиметься вразливим. "Щоб повернути ініціативу, потрібно буде відродити якісніші мобільні сили, спроможні динамічно протидіяти українським проривам і вести власні широкомасштабні наступальні операції", - зазначили британські військові аналітики.

++11.22++

РФ і надалі становитиме небезпеку, переконана пані посол Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс. "РФ програє у своєму вбивчому вторгненні в Україну. Звідси й наратив Путіна, який шалено змінюється. Я живу на цій війні вже декілька місяців. Познайомилася з багатьма українцями, почула їхні історії. Небезпека - це РФ. Це не зміниться", - написала британська дипломатка у Twitter.



++10.59++

Російські окупаційні сили обстріляли в ніч проти п'ятниці ракетами ЗРК С-300 місто Миколаїв, унаслідок чого є поранений, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. "Миколаїв зазнав обстрілів із зенітно-ракетного комплексу С-300. Внаслідок ракетного удару зруйновано триповерхову адміністративну будівлю та пошкоджено поруч розташовану багатоповерхову новобудову. Також пошкодження отримала хлібопекарня. Одна людина отримала легкі поранення", - йдеться у повідомленні посадовця, оприлюдненому в Telegram-каналі.

Понад дев'ять мільйонів тонн українського продовольства експортовано "зерновими коридорами"

++10.25++

27 жовтня з українських морських портів виплили дев'ять суховантажних суден зі 117 тисячами тонн зерна та продовольством, отримавши дозвіл від спільного координаційного центру (СКЦ). "На 27 жовтня загальний тоннаж зерна та іншої агропродукції, експортованої з трьох українських портів, становить 9 016 389 тонн. Загалом на сьогодні було дозволено рух 794 суден - 395 на прибуття в українські порти та 399 - на вихід із них", - йдеться у повідомленні СКЦ.

++10.15++

Президент РФ Володимир Путін і надалі заперечує український суверенітет, наголосили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) в їхньому звіті за 27 жовтня. Автори звіту вказують зокрема на те, що під час виступу в рамках дискусійного клубу "Валдай" 27 жовтня Путін заперечив юридичний факт, що Україна є повністю суверенною державою, що РФ свого часу сама визнала суверенітет України та що український народ існує як окрема нація. "Увічнення Путіним наративу про те, що Україна і Росія - це єдиний народ, розділений на різні держави довільними історичними обставинами, вказує на його постійну мету - знищити українську державу і стерти саме поняття українського народу", - йдеться в звіті. Багато аспектів у виступі господаря Кремля вказують на "неприйняття Путіним ідеї про те, що наразі існує якась незалежна українська національна ідентичність", висновують американські аналітики.

У ISW наголошують, що ці заяви, як і багато інших дій РФ, мають спонукати до серйозних роздумів над тим, чи є війна РФ проти України актом геноциду, оскільки геноцид юридично визначається як дії, що вчиняються з наміром "знищити повністю або частково національну, етнічну, расову чи релігійну групу".

++09.38++

Спад реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України в четвертому кварталі 2022 року порівняно з аналогічним періодом минулого року становитиме 35,6 відсотка порівняно з 34,4 відсотка у третьому кварталі та 37,2 відсотка - у другому кварталі. Такий прогноз Національний банк України опублікував в інфляційному звіті на своєму сайті. Згідно з оцінками НБУ, у першому кварталі 2023 року економіка також скоротиться - ще на 17,5 відсотка, з огляду на вищу базу першого кварталу цього року, коли спад становив 15,1 відсотка.

Водночас у регуляторі переконані, що вже з другого кварталу наступного року має розпочатися відновлення позитивної економічної динаміки. Зокрема, у другому кварталі 2023 воно становитиме 13,9 відсотка, у третьому – 9,2 і в четвертому – 11,3 відсотка, припускають у НБУ. Утім, ці оцінки ґрунтуються на припущеннях, що настане "відчутне зменшення ризиків безпеки з середини наступного року, що сприятиме повноцінному розблокуванню портів", а також за умови повернення в Україну вимушених мігрантів й подальшої співпраці України з міжнародними кредитними інститутами й донорами.

++09.21++

За добу ЗСУ відбили атаки російських окупаційних сил в районах 13 населених пунктів, повідомив Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні. "За добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів: Андріївка, Білогорівка Луганської області; Бахмут, Бахмутське, Времівка, Зеленопілля, Соледар, Майорськ, Мар’їнка, Невельське, Новобахмутівка, Первомайське, Яковлівка Донецької області", - йдеться у зведенні. Крім того, повідомляється, що протягом доби російські агресори завдали п'ятнадцять авіаційних та один ракетний удар, здійснили понад сорок обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Від цього постраждали населені пункти Білогірка, Нова Кам’янка, Новогреднєве Херсонської області, Степове Запорізької області та Мар’їнка і Павлівка на Донеччині, додали в Генштабі.

++08.58++

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив, що інспектори організації цього тижня проведуть перевірку двох ядерних об'єктів в Україні. "Інспектори МАГАТЕ проведуть незалежну перевірку у цих місцях відповідно до угоди про гарантії України, щоб виявити будь-яке перенаправлення ядерного матеріалу, що перебуває під гарантіями, будь-яке незаявлене виробництво чи переробку ядерного матеріалу у цих двох місцях та гарантувати відсутність незаявлених ядерних матеріалів і діяльності", - сказав Гроссі, якого цитує сайт організації .

Зазначається, що цю перевірку буде проведено після запиту уряду України у відповідь на звинувачення РФ про нібито виготовлення на українській території "брудних бомб". За його словами, щойно перевірки буде завершено, буде оцінено результати та оприлюднено висновки відповідно до стандартної практики гарантій МАГАТЕ. "Однак, знаючи про (...) терміновість цього питання, Агентство також представить наші висновки Керівній Раді МАГАТЕ і відразу після цього громадськості", - йдеться у повідомленні. Гроссі також надасть оновлену інформацію Раді Безпеки ООН з цього питання на закритому засіданні.

++08.34++

У Донецькій області за добу російські окупаційні сили вбили чотирьох місцевих мешканців та поранили ще дев'ять, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко. "За 27 жовтня стало відомо про 4 мирних жителів Донеччини, убитих росіянами: 3 у Бахмуті та 1 у Святогірську. Ще 9 людей за вчора отримали поранення", - написав посадовець у Telegram-каналі. Крім того, правоохоронці виявили тіла п'ятьох цивільних, які загинули під час окупації - у Шандриголовому, додав чиновник.

++08.20++

Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак та канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) домовилися й надалі чинити тиск на президента РФ Володимира Путіна, підтримувати Україну та гарантувати енергетичну безпеку Європи. Сунак написав у Twitter, що "розраховує на тісну співпрацю" з Шольцом, щоб гарантувати, що ми й надалі будемо чинити тиск на Путіна, підтримувати Україну і гарантувати нашу енергетичну безпеку в майбутньому".

++07.49++

Російські війська обстрілювали з РСЗВ "Град" три ОТГ у Дніпропетровській області, внаслідок чого пошкоджено житлову інфраструктуру та лінії електропередачі, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко. "Всю ніч від російських "Градів" та важкої артилерії страждала Нікопольщина. Росіяни накрили вогнем три громади - Нікопольську, Марганецьку та Червоногригорівську. Людей не зачепило", - написав посадовець у Telegram-каналі. За його словами, у Нікополі пошкоджено близько десятка багатоповерхових і приватних будинків. Обірвані лінії електропередач. У Червоногригорівській ОТГ понівечено дачні будинки та електромережі. Без електрики опинилися майже 1000 сімей. Енергетики вже розпочали відновлення, додав голова Дніпропетровської ОВА.



++07.28++

Внаслідок обстрілу українськими силами одного з чеченських підрозділів у Херсонській області загинули 23 військовослужбовці, 58 отримали поранення, повідомив голова Чечні Рамзан Кадиров у своєму Telegram-каналі. За його словами, інцидент стався на початку тижня, точної дати він не назвав. Кадиров уточнив, що четверо постраждалих зазнали тяжких травм, але їхньому життю нічого не загрожує.

++07.14++

У Херсонській області українська армія знищила у Бериславському районі два склади з боєприпасами та ангар зі скупченням російської техніки, повідомило у Facebook Оперативне командування "Південь". Отримано підтвердження про результативне попереднє влучення в понтонну переправу з військовою технікою противника, йдеться в повідомленні. За даними ОП "Південь", у Чорному морі налічується 111 російських військових кораблів та катерів, які маневрують уздовж узбережжя Криму. Напоготові залишаються 24 ракет типу "Калібр", що містяться на двох надводних і двох підводних ракетоносіях, а також два російські великі десантні кораблі.

США надішлють в Україну військову допомогу на 275 мільйонів доларів

++07.00++

США направлять Україні новий пакет озброєнь та іншої допомоги на суму 275 мільйонів доларів, повідомило агентство Associated Press з посиланням на обізнані джерела. У новому пакеті немає нових великих озброєнь. Новий пакет американської допомоги в основному спрямований на поповнення запасів снарядів для систем озброєння, що вже є, у тому числі для реактивних систем залпового вогню HIMARS. Зазначається, що про новий пакет допомоги буде оголошено у п'ятницю.

Водночас речник Білого дому з питань нацбезпеки Джон Кірбі відмовився розкрити деталі пакета в інтерв'ю CNN, за винятком того, що новий транш озброєнь для України буде оголошено "дуже, дуже скоро", передає Reuters.