Москва похвалилася захопленням села Сокіл на Донеччині

Російські війська взяли під контроль село Сокіл в Донецькій області, відзвітували в міноборони РФ, кажучи, що цим агресори покращили тактичне положення. У Генштабі ЗСУ подію не коментували.

Міністерство оборони Росії заявило в суботу, 6 липня, що російські війська нібито взяли під контроль село Сокіл в Донецькій області України. Зазначається, що в окупації цього українського населеного пункту брали участь підрозділи угруповання військ "Центр".

Натомість Київ наразі не підтвердив і не спростував цю інформацію, принаймні у зведеннях Генерального штабу ЗСУ про це нічого не згадувалося. Водночас портал Deepstate , що є близьким до міністерства оборони в Києві, позначив ще 4 липня село Сокіл як таке, що окуповане російськими військами. Тоді ж аналітики порталу повідомляли й про захоплення росіянами поблизького населеного пункту Восход на Донеччині.

Село Сокіл належить до Очеретинської селищної громади Покровського району Донецької області, де тривають активні наступальні дії військ РФ. Згідно з оприлюдненим напередодні ввечері зведенням ГШ ЗСУ, саме на Покровському напрямку спостерігаються найактивніші наступальні дії росіян.