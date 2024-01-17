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Справа Гринкевича: МО просить визнати себе потерпілим

Віолетта Чайковська
17 січня 2024 р.

Міністерство оборони України повідомило про розірвання останнього контракту з фірмою Ігоря Гринкевича, якого підозрюють в розкраданні коштів для ЗСУ.

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Будівля міноборони України
Будівля міноборони в КиєвіФото: Pavlo Bagmut/Ukrinform/IMAGO

Міністерство оборони України подало до Державного бюро розслідувань (ДБР) заяву про визнання себе потерпілою стороною в справі проти компаній, афільованих з підприємцем Ігорем Гринкевичем, якого підозрюють в оборудках з закупівлями одягу та білизни для Збройних сил України (ЗСУ).

Як повідомляє міноборони в середу, 17 січня, під час проведення досудового розслідування ДБР отримало докази, що "Будівельна компанія Сітіград", "Трейд лайнс рітейл" і "Будівельний альянс Монтажпроект" постачали міноборони низькоякісні товари в межах підписаних 23 лютого контрактів. Це спричинило міністерству матеріальну шкоду на понад 934 мільйони гривень. 

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Також у міноборони заявили, що розривають останній контракт з фірмою Гринкевича - на постачання харчів для ЗСУ. "Через неможливість забезпечити поставки продуктів, міноборони ухвалило рішення та надіслало всі необхідні документи "Трейд лайнс рітейлу" для розірвання контракту", - йдеться в повідомленні.

16 січня міністерство оголосило в Prozorro новий конкурс на укладення контракту щодо постачання харчування військовим. 

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