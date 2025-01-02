Міноборони проаналізує командування Сухопутних військ ЗСУ

Головна інспекція міністерства оборони України проведе комплексний аналіз командування Сухопутних військ Збройних сил України (ЗСУ). Про це у четвер, 2 січня, повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

За його словами, процес включатиме в себе аналіз організаційної структури та повноважень, оцінку ефективності управлінських процесів і перевірку на дотримання законодавства.

"На основі результатів перевірки ми запровадимо реформи у системі управління та кадрової політики в командуванні Сухопутних військ, оптимізуємо управлінські процеси, посилимо боєздатність наших підрозділів новими підходами до підготовки", - зазначив Умєров.

Міністр наголосив, що події у Сухопутних військах безпосередньо впливають на ситуацію на фронті, тому новому командувачу військ Михайлу Драпатому необхідно "мати повну картину стану справ".

Масштабні зміни у Сухопутних військах ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський призначив Драпатого командувачем Сухопутних військ наприкінці листопада 2024 року.

Драпатий у середині грудня заявив, що у Сухопутних військах "стартують фундаментальні зміни, які вплинуть на ситуацію на фронті на користь України". "Ця трансформація охопить рекрутинг та військову підготовку, новітні технології та управління боєм, цифровізацію процесів у війську, трансформацію управління, логістики та соціальної підтримки військових", - зазначив він.

За його словами, ці зміни "мають повну підтримку президента України, і втілюватимуться спільно з генеральним штабом ЗСУ, міноборони і громадянським суспільством - волонтерами та благодійними фондами".