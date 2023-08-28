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Міноборони підтвердило деокупацію Роботиного на Запоріжжі

Анастасія Шепелева
28 серпня 2023 р.

Звільнення Роботиного, яке півтора року було в окупації, офіційно підтвердила Ганна Маляр. Напередодні ЗСУ зайшли в селище та 23 серпня встановили український стяг над зруйнованою військами РФ школою.

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ЗСУ увійшли в Роботине 22 серпня
ЗСУ увійшли в Роботине 22 серпняФото: VIACHESLAV RATYNSKYI/REUTERS

Збройні сили України звільнили Роботине, що у Запорізькій області, підтвердила заступниця міністра оборони Ганна Маляр зранку понеділка, 28 серпня, під час включення з Military Media Center.

За її словами, "звільнено Роботине і далі наші війська рухаються південно-східніше" цього населеного пункту. Маляр уточнила, що, "попри шалений опір ворога", ЗСУ просуваються в бік Новопрокопівки та Очеретуватого.

У Запорізькій та Херсонській областях, продовжила Маляр, російські війська знаходяться в обороні. За її даними, вони обстрілюють населені пункти Запорізької, Херсонської, Миколаївської області, зокрема, застосовують баражуючі боєприпаси "Ланцет".

Крім того, просування ЗСУ фіксуються і на Бахмутському напрямку. Як повідомила Маляр, минулого тижня українські військові звільнили ще один один квадратний кілометр землі. Вона зазначила, що загалом вже 44 квадратні кілометри території звільнено на цьому напрямку.

23 серпня, в день українського прапора, воїни 47-ої окремої механізованої бригади ЗСУ встановили державний прапор України в селі Роботине Запорізької області, в яке увійшли з боями напередодні.

Просування частин ЗСУ на Південному напрямку 26 липня підтвердили і британські розвідники. У зведенні військової розвідки Великобританії також констатували, що українські сили дедалі більше "тиснуть" на росіян і на Бахмутському напрямку.

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