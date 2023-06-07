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Міноборони: на Бахмутському напрямку ЗСУ перейшли в наступ

Олександр Куницький
2 год. тому

Українські війська поблизу Бахмута перейшли від оборони до наступу і за минулу добу просунулися на різних ділянках на відстань від 200 до 1100 метрів, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

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В міноборони України повідомили про просування ЗСУ на окремих напрямках
Український військовий поблизу Бахмута, 29 травня 2023 рокуФото: Efrem Lukatsky/AP/picture alliance

Українські війська перейшли від оборони до наступальних дій на Бахмутському напрямку. Про це повідомила у середу, 7 червня, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Епіцентром бойових дій залишається схід. На Бахмутському напрямку наші війська перейшли з оборони в наступ", - написала вона у Telegram.

За її словами, протягом минулої доби українські війська змогли просунутися на різних ділянках Бахмутського напрямку на відстань від 200 до 1100 метрів. Водночас війська РФ на цьому напрямку перейшли до оборони, намагаючись утримати зайняті ними позиції, зазначила Маляр. "Наразі ворог стягує свої резерви на цей напрямок з глибини для захисту. "Вагнерівці" (найманці російської ПВК "Вагнер" - Ред.) залишаються подекуди у тилових підрозділах. Станом на зараз бойові дії веде регулярна армія РФ, задіює десантно-штурмові загони", - повідомила заступниця міністра оборони.

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Водночас Маляр зауважила, що українським силам вдається тримати оборону Бахмутського напрямку та зараз на ньому наступати зокрема і завдяки зазделегідь підготовленим укріпленням. Вся місцевість довкола - це фактично укріпрайон, який завчасно готувався силами українських військ та місцевих військових адміністрацій, наголосила вона.

Раніше у середу просування вперед українських військ на Бахмутському напрямку підтвердив командувач Сухопутних військ Збройних сил України (ЗСУ) Олександр Сирський.

Також про наступальні дії українських військових поблизу Бахмута заявило міністерство оборони Росії, про це йдеться в дописі відомства в Telegram. Втім там стверджують про нібито невдалу спробу ЗСУ прорвати оборону сил РФ.

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