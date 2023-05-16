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Гостовий виступ української співачки Alyosha на "Євробаченні-2023", яке від імені України прийняла Великобританія через війну.
Гостовий виступ української співачки Alyosha на "Євробаченні-2023", яке від імені України прийняла Великобританія через війну.Фото: Martin Meissner/AP/dpa
КультураУкраїна

Мінкульт просив про звернення Зеленського на "Євробаченні"

Валерій Сааков
40 хв. тому

Європейська мовна спілка відмовила на запит міністерства культури та інформаційної політики України щодо онлайн-виступу Володимира Зеленського, визнав Олександр Ткаченко.

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Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко заявив, що просив Європейську мовну спілку (EBU) про онлайн-звернення президента України Володимира Зеленського на пісенному конкурсі "Євробачення-2023", але отримав відмову. Про це він розповів у вівторок, 16 травня, в ефірі національного телемарафону.

"Не президентський Офіс, а я звертався до EBU за тиждень до проведення конкурсу з цією пропозицією. Вони чомусь надіслали мені офіційного листа, що це неможливо з політичних причин. А напередодні "Євробачення" з'явилися статті в пресі. Попри те, що нас підтримували колеги у Великобританії, вони (EBU - Ред.) вирішили, що це політичний момент", - сказав Ткаченко.

На думку міністра, у такому зверненні не було б політики, оскільки вперше в історії конкурс проводила не країна-переможець (Україна. - Ред.), тож вітальне звернення президента під час війни було б абсолютно доречним. "Коли я зіткнувся з представниками EBU вже напередодні самого конкурсу, то вони сказали таке: "Вибачте, людська помилка". Що це означає, ніхто не знає, але очевидно, що висновки вони мають зробити з цієї історії", - підсумував Ткаченко.

Раніше британське видання The Times із посиланням на EBU повідомило, що Зеленському відмовили в зверненні на фіналі "Євробачення-2023", оскільки це суперечить правилам конкурсу. Згодом в Офісі президента України заявили, що ця "інформація не відповідає дійсностіне", бо вони не зверталися до організаторів з відповідним проханням.

Нагадаємо, раніше прохання Зеленського про виступ двічі відхиляли на церемоніях вручення кінопремії "Оскар", а також на Міжнародному кінофестивалі у Торонто.

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