Мінкульт відреагував на хейт щодо очільниці музею Голодомору

Міністерство культури засуджує дискримінацію через зовнішність. Таким чином воно відреагувало на цькування через вагу очільниці музею Голодомору Лесі Гасиджак, що триває уже кілька днів.

Міністерство культури та інформаційної політики України назвало неприпустимими будь-які прояви дискримінації через зовнішність людини або інші індивідуальні характеристики. Про це міністерство написало на Facebook ввечері суботи, 29 липня, коментуючи дискримінаційні висловлювання на адресу виконувачки обов'язків генерального директора Національного музею Голодомору-геноциду Лесі Гасиджак, що тривали вже п'ятий день.

Мінкульт "заохочує обговорення, які стосуються виключно результатів роботи" музейних фахівців" і "жодним чином не спричиняють приниження людської гідності, не створюють навколо них образливої або зневажливої атмосфери", ідеться у заяві.

25 липня навколо музею Голодомору розгорнувся скандал, пов'язаний з публічним цькуванням Лесі Гасиджак українським юристом Климом Братківським за те, що вона нібито не може обіймати цю посаду через свою вагу.

Гасиджак у відповідь на фетшеймінг заявила, що подасть до суду. "Це питання не в мені, я спокійно до цього хейту поставилася. Це дуже смішна історія, і сумна з іншого боку. Але я принципово буду подавати до суду, бо розумію, що такі історії трапляються кожного дня. Хейту піддається дуже багато жінок в Україні. І не лише через зовнішність, а просто через те, що вони є жінками на керівних посадах", - заявила вона.

Гасиджак підтримав уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець.

Крім бодішеймінгу Гасиджак, навколо музею Голодомору триває скандал щодо фінансування. 28 липня президент України Володимир Зеленський ветував виділення коштів на завершення будівництва музею Голодомору. Він пояснив це тим, що першочергове завдання України полягає нині у відсічі збройної агресії Росії.