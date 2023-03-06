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Інтер'єр Хонки в Межигір'їФото: Getty Images
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Цінності з "Межигір'я" та "Сухолуччя" передадуть музеям

Олександр Куницький
2 год. тому

Книги, картини, ікони з резиденції "Межигір'я" та мисливського будинку "Сухолуччя" суд передав у власність України. Ці культурні цінності передадуть музеям, зокрема, розграбованим росіянами.

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Культурні та матеріальні цінності з резиденції "Межигір’я" та мисливського будинку "Сухолуччя", які Вищий антикорупційний суд (ВАКС) у межах застосування санкцій до експрезидента України Віктора Януковича передав у власність держави, віддадуть музеям. Про це у понеділок, 6 березня, повідомило міністерство культури та інформаційної політики України (МКІП). 

Загалом вилучено 537 предметів, значна частина яких представляє високу культурну та мистецьку цінність, зазначили у мінкульті. Серед них - картини відомих художників, зокрема, "Вид Феодосії в місячну ніч" Айвазовського, "Вид на долину Аніо біля Тіволі" Моргенштерна. Також книги, включно з "Апостолом", виданим Іваном Федоровим в 1574 році, ікони ХІХ століття, вази, дерев’яні скульптури, годинник підлоговий, виготовлений в 1765 році у Франції тощо.

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Згідно з рішенням уряду, за вилучені культурні цінності відповідатиме мінкульт, і нині активи зберігаються в Національному художньому музеї України. Далі МКІП планує передати цінності для постійного зберігання до музеїв. "Вилучені культурні цінності мають належати усім українцям. Збереження цих предметів для суспільства, їх вивчення й публічне представлення - абсолютний пріоритет нашої національної музейної політики. Ми плануємо передати предмети профільним музеям, зокрема тим, які зазнали руйнувань внаслідок російської агресії та тих, які пограбували росіяни", - зазначив міністр культури Олександр Ткаченко. 

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Майно резиденції "Межигір'я" було заарештовано Печерським райсудом Києва 13 липня 2015 року, а згодом Київський апеляційний господарський суд визнав недійсними договори, за якими резиденція "Межигір'я" вибула в 2007 році з державної власності. Також у 2015 році суд повернув державі 17,5 гектарів у "Сухолуччі", які належали Януковичу.

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