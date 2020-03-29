Міністра фінансів землі Гессен знайшли мертвим

Міністра фінансів федеральної землі Гессен Томаса Шефера (Thomas Schäfer) знайдено мертвим у суботу, 28 березня. Його тіло співробітники служби порятунку виявили на залізничних коліях поблизу міста Гохгайм-на-Майні. Слідчі припускають, що найімовірніше Шефер наклав на себе руки, передає агенція новин epd.

За даними видання Frankfurter Allgemeine Zeitung, Шефер залишив по собі прощального листа. Політику було 54 роки, він був одружений і мав двох дітей.

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Прем'єр-міністр Гессена Фолькер Буфьє (Volker Bouffier) ​​висловив співчуття родині загиблого. Буфьє визнав, що "шокований і не може повірити" в те, що Томас Шефер пішов з життя так несподівано і раптово. Шефер обіймав посаду міністра фінансів землі Гессен з 2010 року. Його вважали можливим наступником нинішнього прем'єра цієї федеральної землі Буфьє.